Nuevos horarios de los autobuses de Formentera
El servicio de transporte público de la pitiusa del sur adapta sus horarios a la demanda de la temporada baja
P.M.V.
El Consell de Formentera informa de que, con motivo de la adaptación del servicio de transporte público a la demanda propia de la temporada baja, se llevarán a cabo diversos ajustes en las líneas de autobús de la isla.
Así, a partir de este jueves, la línea L3 reducirá sus horarios y a partir del lunes 13 de octubre la línea L5 que conecta el puerto de la Savina con cala Saona, con paradas en Sant Francesc, Sant Ferran y es Pujols, dejará de prestar servicio.
A partir del 3 de noviembre quedará operativa la línea L2, que funcionará con horario de invierno, igual que en la temporada anterior. Esta línea conecta el puerto de la Savina con el faro de la Mola, con trayectos de ida y vuelta y paradas en Sant Francesc, Sant Ferran, es Pujols, es Ca Marí, es Caló, es Copinar y el Pilar de la Mola.
El Consell recuerda a los usuarios bonificados que deben utilizar el mismo ticket para todos los desplazamientos del día, aunque cambien de línea, tal y como establece la normativa vigente.
Estos ajustes responden, según afirma la institución insular en un comunicado, "a la voluntad de adecuar el servicio de transporte público a las necesidades reales de la población durante los meses de menor afluencia al tiempo que se mantiene la conexión entre los principales núcleos de población y puntos de interés de la isla".
