Inclusión a través del juego y la colaboración en Formentera

Desde 2022, las orillas de s’Estany des Peix acogen cada verano a un heterogéneo grupo de niños y jóvenes acompañados de dos bonachonas labrador retriever que parecen pasar su tiempo jugando entre tablas y kayaks.

Es cierto que se están divirtiendo, pero también están haciendo mucho más que eso: están trabajando sus habilidades sociales; la comprensión de emociones propias y ajenas; el autocontrol; la autoestima y, como añadido, sus capacidades motrices.

Porque este animado grupo forma parte de ‘Patas al agua’, el programa de intervenciones en el medio acuático asistidas por perros para niños y jóvenes con diversidad funcional que organiza cada verano la asociación Argos de Formentera con la colaboración del Consell Insular, que cede las instalaciones del Centro de deportes náuticos de la Savina (Cenf) y la ayuda económica de la Fundación La Caixa-Acció social Balears.

Este año, además, el bullicio en el agua es mayor que otras veces, ya que se han unido al proyecto los miembros del Formentera Rugby Club, que desde 2022 impulsa en la isla la práctica del rugby y del Flag rugby, una modalidad sin contacto físico.

«Antes de que comenzara la temporada contactaron con nosotros algunas familias que se habían quedado sin plaza en las escuelas de verano y no tenían dónde dejar a los niños mientras trabajaban», cuenta Belén Arganza, la impulsora de esta iniciativa y responsable de las perras de asistencia Nara y Nica. «Entonces decidimos unir a los dos grupos, el de ‘Patas al agua’ y el del Formentera Rugby Club (FRC), para ofrecer a las familias la posibilidad de que los menores participaran en las actividades que se han desarrollado durante el verano cada mañana de lunes a viernes, tanto en el polideportivo del IES Marc Ferrer como en el Cenf».

Balance positivo

Ahora que ya ha terminado la actividad conjunta por este año, es hora de hacer balance, con un resultado muy positivo tanto para la organización como para la treintena de participantes.

La colaboración ha funcionado perfectamente, ya que ambas propuestas, tanto el Flag rugby como ‘Patas al agua’, están dirigidas a niños con o sin diversidad funcional que conviven en un entorno inclusivo, desarrollando actividades físicas y de ocio, sin olvidar tratamientos puntuales más especializados que reciben los menores neurodivergentes o con algún tipo de limitación motriz.

El papel de Nara y Nica en este proceso es básico: «sirven de nexo catalizador social entre los niños», explica Arganza, experta en el método Pellitero bajo el cual se han formado estas dos perras conocidas por prácticamente todos los niños de las Pitiusas porque durante el curso escolar visitan los centros educativos de las dos islas. «Para niños con TDA o TDAH las intervenciones en el agua con las perras suponen un momento de relajación y tranquilidad que les aporta una mayor capacidad de concentración, ven reducidas sus estereotipias y sin darse cuenta trabajan su desarrollo cognitivo a nivel social, afectivo y motriz», desarrolla Arganza.

Algunos participantes con diversidad funcional han participado en otras ediciones del programa ‘Patas al agua’ y ahora forman parte de un «equipo de ayudantes». Son jóvenes de entre 13 y 15 años que colaboran con el especialista en las intervenciones individuales con niños más pequeños, en un intercambio de roles que les convierte en «ayudantes especialistas». «Es increíble ver como se centran en el trabajo que les mandas, lo concentrado que están mientras ayudan a otros, les cambia hasta la cara», asegura feliz esta especialista de inagotable energía que ya tiene en mente un par de proyectos nuevos destinados a las familias de la isla con personas con algún tipo de divergencia entre sus miembros.