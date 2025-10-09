Formentera celebra la 'III Fira d'estocs' el sábado 18 de octubre

La Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (Pimef), a través de la Associació de Botiguers de Formentera y con la colaboración de la conselleria de Comercio, ha anunciado la celebración de la 'III Fira d’Estocs' el sábado 18 de octubre de 17 a 22 horas en el aparcamiento de sa Senieta, en Sant Francesc.

En esta edición participarán 19 establecimientos de distintos sectores, como moda, complementos y decoración. Al igual que en años anteriores, la feria contará con un castillo hinchable y juegos infantiles, así como actuaciones musicales en directo: a las 19 horas actuarán Los Dalton seguidos del dúo Andresitomusicalatina y Andrés Ríos a partir de las 20.30 horas. Además, las Apima de los diferentes centros educativos instalarán una mesa de merienda solidaria con el objetivo de recaudar fondos para sus viajes de estudios.

Este evento "representa una excelente oportunidad para que los comercios de la isla liquiden artículos de temporada a precios reducidos, al tiempo que los visitantes pueden disfrutar de una amplia oferta de productos de calidad a precios muy atractivos", según una nota de la Pimef.

Concurso de dibujo

Este año también se celebrará el concurso de dibujo infantil en el que se pide a los más pequeños que plasmen su visión del comercio local. El dibujo ganador se premiará con material escolar.

La conselleria de Comercio del Consell Insular respalda esta iniciativa "por su contribución a dinamizar la actividad económica fuera de la temporada alta", según la nota. "Gracias a la venta de productos en stock con importantes descuentos, los comercios pueden renovar su oferta y preparar la próxima campaña, mientras que los consumidores tienen la oportunidad de aprovechar precios más ventajosos en artículos de calidad", concluye el texto.

La feria tendrá lugar el sábado 18 de octubre, de 17 a 22 horas, en el parking de Sa Senieta. Desde la Pimef se espera repetir el éxito de ediciones anteriores y se subraya la importancia de este evento para fortalecer el comercio local y acercarlo a la comunidad.