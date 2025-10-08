Superávit de creatividad en Sant Francesc gracias a la Tardor d’Art de Formentera

La esperada cita anual con el mundo del arte Tardor d’Art va desgranando su intenso programa y ya tiene en marcha las dos exposiciones que ocupan la sala del Ajuntament Vell y el Centro Antoni Tur Gabrielet, ambas en Sant Francesc.

Helena Belzer y Wolfgang Mally exponen su arte en la sala del Ajuntament Vell. | P.M.V.

En la primera de ellas, los visitantes pueden disfrutar de varias obras de la artista Helena Belzer, que comparten espacio con una intrigante instalación audiovisual de Wolfgang Mally. Por su parte, en el Gabrielet coexisten en armonía varias obras de César Ordás, que recibe un homenaje in memoriam en esta edición; Pedro Asensio; Marco Cecioni; María Lagrange; Angelica Markston; Juan Moreno; Consuelo Bautista, Adriana Cerecero; Maria Antònia Ferragut; Aurèlia Jaubert; Jacobo Jörgensen; Josejo; Cristian Lanfranchi; David S. León; Brenda Novak; Juan Antonio Pardos Vidal Chano; Manuel Persa - Arbio Art; Lisa Rubin y Xavier Theros.

Además, el Jardí de ses Eres acoge hasta el día 11 una instalación de Rafael Amorós y otra de Christian Guggenbuhlt.

OFF Tardor d’Arte

Fuera del programa oficial, pero relacionada con la feria de arte se puede visitar en la Galería Bar Pin Por y hasta el 10 de noviembre la exposición ‘Madera Perpetua’, con obras de Pep Martí, Mariano Mayans, Nadja Ferch y Olivier Tardiveau.