Córdoba exige al Estado más recursos ante la llegada de migrantes a Formentera y acusa al PSOE de “mirar hacia otro lado”

El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, ha intervenido este miércoles en el debate de política general del Govern balear reclamando mayor coherencia y realismo político ante los retos actuales del archipiélago, y denunciando la falta de respuesta del Estado en materias esenciales como la migración, la justicia o los servicios administrativos.

Córdoba ha recordado durante su intervención que su apoyo a la investidura de la presidenta Marga Prohens "fue un ejercicio de responsabilidad institucional y de lealtad con Formentera”, subrayando que “ahora es el turno del Govern de cumplir su parte antes de que termine la legislatura”.

“He cumplido al cien por cien el pacto que permitió la gobernabilidad y abrió una etapa de colaboración institucional. Ahora toca que los compromisos con Formentera se conviertan en realidades”, ha afirmado.

El diputado ha reivindicado una oposición “constructiva e independiente”, dispuesta a colaborar cuando sea necesario, pero firme en su labor de fiscalización. En este sentido, ha lamentado: “Muchos de los colapsos que sufrimos en las islas pequeñas no son competencia del Govern balear, sino del Estado”, y ha criticado la “incoherencia” del portavoz socialista durante el debate, denunciando que "es curioso hablar del colapso de los servicios públicos cuando precisamente son los que dependen de su propio gobierno en Madrid". "Supongo que es una nueva forma de autocrítica, pero externalizada", ha expresado.

Crisis migratoria y falta de recursos

Córdoba ha denunciado también: “A Formentera llegan cada vez más pateras y más personas, pero seguimos teniendo los mismos recursos de siempre, o incluso menos”, y ha reclamado una mayor coordinación y apoyo por parte del Estado.

También se ha referido a la intervención del portavoz socialista, Iago Negueruela, quien había hablado de Gaza, pero no de la migración en Balears, apremiándole a que "mientras miran tan lejos, también se miren un poco el ombligo".

Acuerdo y futuro de la legislatura

Durante su intervención, Córdoba también ha valorado positivamente las nuevas propuestas anunciadas el martes por la presidenta Marga Prohens, mostrándose dispuesto a colaborar en su desarrollo, asegurando que "suenan lógicas y apuntan hacia mejores reales para las islas" y añadiendo que "ahora toca concretarlas y trabajarlas con serenidad". El diputado ha cerrado su intervención proclamando que "Formentera no pide milagros, solo que lo prometido se cumpla y, si eso es demasiado, podemos dejarlo en medio milagro".