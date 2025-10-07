SON Estrella Galicia se despide de Formentera y ya prepara su décimo aniversario

El festival SON Estrella Galicia Posidonia ha pasado un año más por Formentera como un soplo de aire fresco en una edición, la número nueve, que ha dejado a los participantes con ganas de más y la mirada puesta en el año que viene, cuando este evento que conjuga gastronomía, música, sostenibilidad y cultura de la cerveza celebre por todo lo grande su décimo aniversario.

Desde el pasado viernes y hasta el domingo, los 350 únicos abonados pudieron disfrutar de una gran variedad de actividades que incluían un original taller llamado ‘¿A qué suena tu cerveza?’ donde se presentaba de manera didáctica y entretenida una acertada analogía entre la música y el proceso de creación de la bebida.

Música

A pesar de ser un festival que huye de los habituales calificativos, la música sigue integrando la parte central y con más peso de un programa secreto que nadie conoce hasta la sesión inaugural. Así, en esta ocasión y por segundo año consecutivo, los organizadores ofrecieron un concierto gratuito en la plaza de la iglesia de Sant Ferran, que contó con la actuación del músico gallego revelación del momento, Carlos Ares, y de la divertida y energética propuesta de Throes + The Shine.

El sábado por la mañana se llevaron a cabo tres caminatas amenizadas con la música de Inés de Lis, Las Nietas de Charli y el dúo formado por Alejandro y María Laura. En estas rutas actuaban como guías expertos medioambientales que explicaban a los participantes las características de la isla y la importancia de proteger su entorno. Por la noche, tras una cena informal a base tapas preparadas por cinco grandes cocineros residentes en la isla y elaboradas con productos de kilómetro cero, llegó el momento de los conciertos de AK/DK y The Vaccines.

El domingo, SON Estrella Galicia Posidonia se despidió con la música de la cantaora jerezana María Terremoto y el músico de Hamburgo David Bay, dejando en la isla algo que recordar con una sonrisa en la boca y la promesa de volver el año próximo con más sorpresas y la misma calidad.