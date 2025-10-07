Formentera busca "preservar su esencia" con una nueva campaña de concienciación ambiental

El Consell de Formentera ha presentado este martes Formentera Esencial, una nueva campaña de concienciación ambiental que pretende consolidar un "modelo de convivencia responsable entre residentes y visitantes", además de "poner en valor la sostenibilidad como una condición indispensable para preservar la esencia de la isla", según un comunicado de la institución insular.

Se trata de una iniciativa que nace bajo el lema 'Para disfrutar de Formentera es esencial cuidarla' y que persigue comportamientos respetuosos con el medio ambiente, mientras se "fortalece el sentimiento de responsabilidad colectiva". Formentera Esencial invita a "adoptar hábitos sostenibles y a entender que cada pequeño gesto tiene un impacto directo en la calidad de vida y el paisaje de la isla", desarrolla el comunicado del Consell.

La campaña integra una "estrategia multicanal" que "combina acciones en las redes sociales, presencia gráfica en la flota de vehículos de la nueva contrata y en los contenedores de recogida selectiva, así como la distribución de material informativo y elementos visuales que refuercen el mensaje en el día a día". También se han editado imanes y pegatinas con toda la información referente a la separación de residuos.

Contenedores y papeleras

Los nuevos contenedores y papeleras, que en total suman 400 unidades que se irán instalando progresivamente, se han convertido en el soporte activo de la campaña, con un diseño que hace visible el compromiso ambiental del Consell. "Cuidar Formentera no es una opción, es una responsabilidad compartida", ha declarado la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, durante la presentación de la campaña en un acto en el que también han participado el jefe de servicio de PreZero, Antoni Arnau y el director insular de Medio Ambiente, Giuseppe Vulpis.

El proyecto combina creatividad, impacto visual y coherencia territorial. Incluye también la sustitución de 150 contenedores en superficie así como el cambio de las papeleras, de las cuales ya se han instalado 30, con dos secciones de residuos, en los núcleos de Sant Francesc y es Caló.

Durante el mes de octubre está prevista la instalación de 80 unidades más en el resto de núcleos urbanos y otras 30 unidades con tres secciones de residuos. También está prevista la sustitución de las papeleras de las playas y las destinadas a la recogida de residuos caninos. En los contenedores en superficie de vidrio, se instalará un sistema para facilitar que los bares y restaurantes puedan depositar grandes cantidades de envases, según ha adelantado Castelló, quien también ha asegurado que en el primer semestre de 2026 se instalarán contenedores para la recogida de los residuos orgánicos, una recogida selectiva que en la actualidad solo está disponible para los establecimientos de restauración durante la temporada estival.

La nueva contrata firmada por el Consell Insular en marzo de 2024 con la empresa PreZero se adjudicó para ocho años por un importe total de 35 millones de euros. Las mejoras presentadas durante el acto de hoy están incluidas en ese contrato.