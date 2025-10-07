Caminata solidaria para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama

La Asociación española contra el cáncer (AECC) continúa con su incansable labor de recogida de donativos que después destina a los enfermos más necesitados. Con motivo de la celebración del Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama el próximo 19 de octubre, la asociación organiza en Formentera una nueva edición de su Caminata solidaria que este año tendrá lugar el domingo 26 de octubre.

La cita es a las 16.30 horas en el Muelle de Pescadores del puerto de la Savina y el recorrido terminará en el restaurante Tanga situado en ses Illetes.

Los participantes realizarán una aportación de 10 euros y a cambio recibirán una camiseta conmemorativa para las primeras 300 inscripciones y estarán cubiertos por un seguro por si se produce algún tipo de incidente.

Los niños menores de 11 años y las personas con diversidad funcional pueden inscribirse de manera gratuita y deben ir acompañados por otra persona, mayor de edad en el caso de los niños.

Inscripción

Para participar en la caminata hay que inscribirse en las mesas informativas que se montarán a partir del próximo jueves 16 de octubre en la plaza de la Constitución de Sant Francesc, en horario de 10 horas a 13 horas.

La ruta elegida, de algo más de tres kilómetros de longitud, es accesible para todas las edades y forma física. Desde la organización piden a los participantes llevar su propia provisión de agua en botellas reutilizables.