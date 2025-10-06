El Consell de Formentera expresa su rechazo a la violencia machista tras el apuñalamiento de una mujer en es Pujols

El Consell de Formentera ha emitido una nota de prensa en la que condena la violencia machista y expresa su solidaridad con la víctima del apuñalamiento acontecido este domingo en un establecimiento hotelero de la localidad de es Pujols.

La mujer, de nacionalidad colombiana y 35 años de edad, fue agredida por su excompañero sentimental, quien la apuñaló dos veces en el cuello provocándole heridas de gravedad que obligaron a su traslado y posterior ingreso en el Hospital Universitario Son Espases de Mallorca.

La institución insular expresa en el documento su "condena más rotunda ante el caso de violencia de género" y manifiesta su "apoyo absoluto a la víctima, su familia y su entorno", a la vez que asegura "confiar en la pronta recuperación de la mujer". El presunto autor del ataque fue detenido y la agredida se encuentra en el centro hospitalario estable y fuera de peligro, según ha informado la Guardia Civil.

Respecto al segundo suceso ocurrido el mismo domingo en es Pujols, donde una mujer fue localizada muerta en el domicilio que compartía con su pareja sentimental, quien fue detenido, todavía no se conocen las circunstancias de la muerte, razón por la cual el Consell de Formentera no se pronuncia al respecto.

El Consell reitera en la nota hecha pública que "ninguna forma de violencia machista tiene cabida en nuestra sociedad", al tiempo que hace un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga "una actitud activa de rechazo y denuncia ante cualquier indicio de malos tratos".

Desde la institución recuerdan que el teléfono de atención a las víctimas, el 016, es un número que no deja rastro en la factura y ofrece asesoramiento gratuito y confidencial.