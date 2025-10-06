El arreglo del vial de es Copinar, en Formentera, se retrasa un año más

El mal estado del firme de la vía que lleva desde la carretera PM-820 hasta la costa de Migjorn, concretamente a la altura de los establecimientos Insotel Club Maryland y Riu Palace La Mola, lleva años acumulando quejas de vecinos, turistas y sobre todo de los trabajadores del servicio de transporte público, que tendrán que esperar un año más para ver atendidas sus protestas. Así lo anunció el conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javi Serra, durante su comparecencia en los momentos finales del pleno ordinario mensual celebrado el pasado 26 de septiembre.

Taxistas y conductores de autobuses han elevado su voz en numerosas ocasiones para exigir el arreglo de este frecuentado camino lleno de baches y socavones que no se pueden esquivar no solo por su elevado número sino también porque en plena temporada ambos laterales están ocupados por coches y motos aparcados, lo que provoca atascos continuos y situaciones de riesgo al impedir el paso de los vehículos de emergencia si esto fuera necesario.

Por si fuera poco, el pasado invierno el hotel RIU Palace La Mola acometió una reforma integral que duró varios meses y agravó el problema debido al continuo paso de la maquinaria pesada necesaria para los trabajos de construcción.

En el Plan Territorial Insular (PTI) de Formentera la zona está categorizada como unidad de actuación urbanística, y tanto el grupo RIU como la cadena Insotel, como propietarios, tienen la obligación de impulsar mejoras de interés general: creación de zonas verdes, aparcamientos, cambio de alumbrado y, en este caso en concreto, intervenir sobre el pésimo estado del vial de acceso.

En febrero de este año, el partido político Gent per Formentera (GxF) ya denunció que estas mejoras no se estaban llevando a cabo, cuando la reforma del RIU Palace la Mola estaba a punto de terminar. Desde el servicio de prensa de la cadena hotelera informaron entonces de que ya se había presentado al Consell insular el Plan especial de infraestructuras requerido y que se encontraba «a la espera de aprobación». Añadían que el plan de la unidad de actuación se ejecutaría «al 50% por cada uno de los vecinos al tratarse de un camino privado que, una vez aprobado el proyecto, ejecutadas las obras y cedidos los terrenos correspondientes, se entregará al Consell, quien deberá recepcionarlos». Además, aseguraban que la intención del grupo era ejecutar estos trabajos durante la temporada baja que ahora comienza «si no había cotratiempos».

Para mostrar su interés con la mejora de la vía, añadían que RIU Hotels «es la más interesada en que este proyecto pueda llevarse a cabo porque supondría una mejora visible y evidente para todos los empleados, huéspedes, taxistas, transportistas, prestadores de servicio y vecinos. No tiene sentido hacer una fuerte inversión para aumentar la calidad del hotel y que el acceso al mismo se haga por un camino muy deteriorado, poco funcional y no dimensionado para el tráfico real que soporta».

Por parte del Consell de Formentera, el conseller del área, Javi Serra, explicó el jueves que el retraso de las obras se debe a que «en la tramitación del expediente ha habido modificaciones sugeridas por el Consell, como que el aparcamiento sea en batería en lugar de en línea como estaba previsto, lo que duplicará el número de plazas». Los responsables finales de las actuaciones en la vía «han aceptado los cambios» pero ahora tienen que reflejarlos en el expediente para que se termine de tramitar, un proceso que puede dilatarse hasta dos meses. «Entonces ya no habrá tiempo material de ejecutar las obras antes de la próxima temporada turística y, para no dejar la calle en obras durante el verano, quedaría todo preparado para empezar los trabajos a finales de la temporada de 2027 y terminarlos en los seis meses de ejecución previstos».