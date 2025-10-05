Manifestación en Formentera para apoyar al pueblo palestino
Decenas de personas se manifestan en Sant Francesc
Las muestras de solidaridad con el pueblo palestino siguen creciendo en las Pitiusas. Este sábado, decenas de personas se manifestaron en Formentera en apoyo a Palestina, en una nueva concentración tras la reciente interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte del ejército israelí mientras se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.
La protesta tuvo lugar en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, donde decenas de asistentes portaron banderas palestinas y pancartas.
La noticia del abordaje de la flotilla (en la que viajaban cerca de 400 activistas, incluidos 65 ciudadanos españoles) desencadenó este jueves la convocatoria de sendas concentraciones de protesta en Ibiza y Formentera. En esta última, alrededor de un centenar de personas, de todas las edades, se reunieron ese mismo día en la plaza de Sant Francesc a las cinco de la tarde. Tras la lectura de dos manifiestos, los asistentes marcharon hasta el puerto de la Savina, donde concluyó la movilización.
Los textos leídos denunciaban el "secuestro" de los integrantes de la flotilla, reclamaban la apertura de un corredor humanitario hacia Gaza y condenaban la "pasividad de la comunidad internacional ante el genocidio del pueblo palestino".
De forma paralela, la plataforma Ibiza por Palestina organizó otra concentración en el paseo de Vara de Rey, en Vila, a la que acudieron unas 500 personas bajo el lema "Todos somos la flotilla". Allí también se exigió el respeto al derecho internacional y se pidió el cese inmediato de los ataques contra la población civil en Gaza.
- Detenido en Formentera tras encañonar a viandantes y guardias civiles con una pistola falsa
- Nit del Turisme en Formentera: Una noche para celebrar a pioneros y trabajadores del sector turístico
- Formentera ordena la demolición de cuatro construcciones ilegales, algunas usadas como infraviviendas
- Oleada de pateras en Formentera: llegan siete barcas con más de un centenar de migrantes
- Aparece un nuevo cadáver en la playa de Migjorn, en Formentera
- Un hombre intenta vender el motor de una patera en Formentera
- Declarados dos incendios casi simultáneos en Formentera
- Multa de 291.681 euros y orden de demolición de cuatro infraviviendas en Formentera