The Vaccines y David Bay en el festival SON Estrella Galicia de Formentera

Por segundo año consecutivo, los organizadores del festival SON Estrella Galicia Posidonia han querido ofrecer al pueblo de Formentera la posibilidad de disfrutar de una parte de su programación, que en su novena edición llega a la isla cargado de grandes figuras de la música.

Hasta ayer mismo no se conoció a los integrantes de su tradicional cartel secreto, y el anuncio vino acompañado de una grata sorpresa: un concierto gratuito en la plaza de la iglesia de Sant Ferran donde los numerosos asistentes disfrutaron de la música del compositor Carlos Ares y el trío Throes + The Shine.

Rutas guiadas

Dar a conocer la isla y su frágil entorno es otro de los objetivos de este festival, que durante la mañana de hoy sábado propone rutas guiadas por expertos medioambientales y acompañadas por actuaciones musicales en pequeño formato. Este año participan Inés de Lis, Las Nietas de Charli y Alejandro y Maria Laura.

Cartel al completo.

La música continúa hoy sábado por la tarde en el Gecko Hotel & Beach Club, que abrirá sus puertas para subir las revoluciones con los conciertos del dúo de disco punk electrónico de Britghton AK/DK y de una de las bandas de rock londinenses más respetadas de la escena, The Vaccines. El domingo, SON Estrella Galicia Posidonia finalizará su recorrido en el South Beach Club Lounge con el duende imparable de la cantaora jerezana María Terremoto y el sonido indie house del músico de Hamburgo David Bay. A lo largo del fin de semana, las aperturas y cierres de los espacios principales correrán a cargo de los Djs Flow da Lou, Pedro Blázquez y Marco Holtman.

Como siempre, el festival va más allá de su faceta musical para plantear una experiencia combinada de gastronomía, cultura de cerveza e impacto positivo. El pequeño formato del evento, con un número de asistentes limitado a 350, muestra la apuesta de sus organizadores por un turismo responsable y por la protección de los ecosistemas de la zona. Desde sus inicios, el SON Estrella Galicia contribuye al proyecto Save Posidonia Project destinado a proteger esta planta marina y el año pasado consiguió una tasa de desviación de residuos del 99,7%.