Rescatados 33 migrantes en dos pateras al sur de Formentera
Entre los integrantes de las embarcaciones no consta que hubiera menores o mujeres
Esta mañana cerca de las 11 horas se ha efectuado el rescate de un total de 33 migrantes en dos pateras diferentes con las que intentaban llegar a la costa de Formentera.
En la primera embarcación viajaban 15 personas de origen magrebí, se desconoce si había menores o mujeres. En la segunda, interceptada a la misma hora, había un total de 18 personas, todas de origen subsahariano, excepto un magrebí, según informa Delegación del Gobierno en Balears. También se desconoce si viajaban menores o niños.
Los ocupantes fueron localizados por la Unidad de Helicópteros (UHEL) al sur de la isla y trasladados a puerto con la intervención de Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Hasta la fecha, 139 pateras han llegado a las Pitiusas con 2.314 migrantes a bordo. De estas, 119 pateras llegaron a Formentera con 2.016 migrantes.
