Rescatados 33 migrantes en dos pateras al sur de Formentera

Esta mañana cerca de las 11 horas se ha efectuado el rescate de un total de 33 migrantes en dos pateras diferentes con las que intentaban llegar a la costa de Formentera.

En la primera embarcación viajaban 15 personas de origen magrebí, se desconoce si había menores o mujeres. En la segunda, interceptada a la misma hora, había un total de 18 personas, todas de origen subsahariano, excepto un magrebí, según informa Delegación del Gobierno en Balears. También se desconoce si viajaban menores o niños.

Los ocupantes fueron localizados por la Unidad de Helicópteros (UHEL) al sur de la isla y trasladados a puerto con la intervención de Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Hasta la fecha, 139 pateras han llegado a las Pitiusas con 2.314 migrantes a bordo. De estas, 119 pateras llegaron a Formentera con 2.016 migrantes.