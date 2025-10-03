Rescatados 26 migrantes al sur de Formentera
La isla supera la cifra de 2.000 mirantes arribados a sus costas desde enero
Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 26 personas de origen subsahariano cuando navegaban a la deriva a 46 millas al sur de Formentera en la madrugada de este viernes, a las 00.40 horas.
Los ocupantes fueron localizados y tras ser auxiliados, fueron trasladados a puerto para recibir asistencia, según informa en una nota la Delegación del Gobierno en Baleares.
En lo que va de año, 137 pateras han llegado a las Pitiusas con 2.281 migrantes a bordo. De estas, 119 pateras llegaron a Formentera con 2.016 migrantes.
