Sant Francesc renace cada otoño gracias a la feria Tardor d’Art de Formentera

Desde hoy 2 de octubre y hasta el sábado 11, Formentera se convertirá en el punto de encuentro para creadores y público gracias al amplio programa preparado para la IV edición de Tardor d’Art, una feria del arte que presentará exposiciones, instalaciones, talleres, proyecciones y actividades participativas de la mano de diferentes artistas.

La feria llega este año con una oferta variada y de calidad, que pone en valor tanto a los artistas locales como a figuras internacionales. Tres lugares de Sant Francesc acogerán las propuestas artísticas, convirtiendo a la localidad en un gran escenario para la creatividad sin límites.

Así, en el Centro Antoni Tur ‘Gabrielet’ estará dispuesta una muestra colectiva con artistas invitados de la calidad de Pedro Asensio, Marco Cecioni, María Lagrange, Angelica Markston y Juan Moreno, que compartirán espacio con otros artistas seleccionados por convocatoria como Consuelo Bautista, Adriana Cerecero, Maria Antònia Ferragut, Aurèlia Jaubert, Jacobo Jörgensen, Josejo, Cristian Lanfranchi, David S. León, Brenda Novak, Juan Antonio Pardos Vidal Chano, Manuel Persa, Lisa Rubin y Xavier Theros. En la misma sala se ofrecerá un homenaje in memoriam a César Ordás, el escultor y pintor de origen leonés que falleció en 2020 en Formentera.

El segundo de los lugares destinados a acoger esta feria es la sala de exposiciones ‘Ajuntament Vell’, donde del 6 al 11 se instalarán muestras individuales a cargo de Wolfgang Mall y Helena Belzer.

En cuanto al Jardí de ses Eres, que comunica ambas salas de exposición, se hará servir para las instalaciones en el espacio público de Rafael Amorós, que podrá visitarse del 2 al 11 de octubre, y la otra tendrá como autor a Christian Guggenbuhl (del 6 al 11 de octubre).

Además de estas muestras, se han preparado una serie de actividades adicionales que harán las delicias de todo tipo de público.

Hoy jueves 2 de octubre, tras la inauguración oficial de la feria en el ‘Gabrielet’ que dará comienzo a las 20 horas, tendrá lugar una actuación del grupo Virot prevista para las 21 horas.

Del 4 al 7 de octubre se instalará un mercado de segunda mano con invitados especiales en el Jardí de ses Eres. El 6 de octubre, tras la inauguración de las muestras de la sala Ajuntament Vell, los asistentes disfrutarán de una performance itinerante de Diana Flor y Brisa Marina. Un día más tarde, el 7 de octubre, se celebrará una mesa redonda sobre el estado de la cultura catalana y balear, con la participación de voces destacadas del mundo cultural e institucional.

Co-creación artística

Para el 9 de octubre se ha programado un taller de co-creación artística con Eli Gras y, posteriormente, una jam session con la misma artista y el músico francés Krishna. Un día después se presentarán proyectos sobre arte y migraciones y un taller de interpretación fotográfica con Consuelo Bautista y el 11 de octubre tendrá lugar el acto de clausura con los artistas y la música de DJ Cherman del Drap-Art sound system.

Paralelamente, se podrá visitar la exposición ‘Perpetua’ en la Galeria Pin Por Madera, del 7 de octubre al 10 de noviembre, comisariada por Pamela Spitz.