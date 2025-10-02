Llega una nueva patera a Formentera: la cifra de migrantes en lo que va de año asciende a 2.255 en las Pitiusas
Los 16 migrantes son localizados a primera hora de este jueves en la zona de es Caló
Un total de 16 migrantes han sido interceptados este jueves en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
A las 06.17 horas, estas personas de origen magrebí han sido encontradas en la zona de es Caló.
En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
En lo que va de año, 136 pateras han arribados a las Pitiusas con 2.255 migrantes a bordo. Un total de 118 pateras embarcaciones con 1.990 migrantes llegaron a Formentera.
