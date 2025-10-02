Llega una nueva patera a Formentera: la cifra de migrantes en lo que va de año asciende a 2.255 en las Pitiusas

Un total de 16 migrantes han sido interceptados este jueves en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 06.17 horas, estas personas de origen magrebí han sido encontradas en la zona de es Caló.

En el operativo han participado agentes de la Guardia Civil y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

En lo que va de año, 136 pateras han arribados a las Pitiusas con 2.255 migrantes a bordo. Un total de 118 pateras embarcaciones con 1.990 migrantes llegaron a Formentera.