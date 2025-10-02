Llega el encuentro de cultura digital Formentera20

La isla de Formentera se convierte este fin de semana una vez más en el punto de encuentro del talento digital, con la celebración de la edición número 12 de Formentera20, que tendrá lugar desde hoy jueves hasta este sábado día 4. Este evento, consolidado y con prestigio como uno de los encuentros más inspiradores del sector, tiene abiertas las inscripciones a través de su web oficial: www.formentera20.com.

Durante estos años, Formentera20 se ha convertido en un espacio de encuentro para profesionales que buscan inspiración, reflexión y conexiones para contrastar ideas de futuros proyectos. A lo largo de tres días, se llevan a cabo charlas, mesas redondas y actividades en diferentes lugares de la isla que fomentan un ambiente relajado y enriquecedor.

El evento apuesta por un formato reducido, con plazas limitadas, lo que permite una interacción directa con los ponentes y favorece la creación de vínculos personales y profesionales. Se establece un espacio de «relación real», a diferencia de los grandes eventos en los cuales prevalece la cantidad sobre la calidad.

A la cabeza de esta proyecto está la periodista y comunicadora Rosa Castells, creadora del de Formentera20, que hace más de una década que impulsa esta propuesta que ha situado a la isla dentro del entorno digital más allá de ser no solo un atractivo destino turístico de sol y playa.

Para esta edición, el encuentro cuenta con un elenco de ponentes de primer nivel, profesionales en activo que lideran la innovación en áreas como la comunicación, el marketing, medios, sostenibilidad, plataformas, redes sociales, vídeo y creatividad. Todos ellos compartirán su visión en un entorno que favorece el diálogo, el aprendizaje y el trabajo en red para futuros proyectos.

Ponentes

El listado de ponentes confirmados es largo: Lorena Poza, directora de Comunicación, Marketing y sostenibilidad de Bizum; Nandu Jubany, chef; Marta Prieto-Moreno, directora digital en IPG Mediabrands España; Óscar Ordoñez, director de Marketing y Experiencias en Caixabank; Anna Roca, directora general en After; Joan Alvares, publicista y director creativo/fundador de PutosModernos; Santiago Miguélez, director de Marketing en Estrella Galicia y Guille Cascante, CEO de la productora Goroka.

La organización se reserva hasta el último momento la participación de nuevos ponentes: «Nos gusta sorprender y apelar al factor sorpresa, queremos que sea una experiencia que quede en la memoria».