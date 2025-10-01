Los sabores de Formentera protagonizan el SON Estrella Galicia Posidonia

El festival SON Estrella Galicia Posidonia regresa este fin de semana a Formentera ampliando la experiencia gastronómica que propone desde su origen este evento indescriptible. «El festival para los que huyen de los festivales» hace honor a su fama y consigue en cada edición sorprender a las afortunadas 350 personas que consiguen uno de sus limitados y codiciados abonos. Este año se celebra del viernes 3 al domingo 5 de octubre en diferentes localizaciones de la isla con una combinación secreta de música, gastronomía y talleres medioambientales que los participantes irán descubriendo según avance el evento.

Las rutas a pie muestran la belleza y la fragilidad de la isla . | SEGP

Porque esa es una de las características inexorables que se repite cada año: tanto el cartel de grupos musicales como las actividades complementarias son una sorpresa para todos, sobre todo para los abonados. Eso sí, la calidad de toda la oferta, por muy heterogénea que sea, está garantizada y responde a las exigencias de un público entendido que repite año tras año, según explica el director del festival, Víctor Mantiñán: «Tenemos a un grupo de seguidores que no sólo viene a cada edición, sino que se trae a sus conocidos y amigos, así que siempre se agotan los abonos y muy pronto».

Vicky Sevilla fue la encargada del aspecto gastronómico en 2024. | SEGP

Sobre la posibilidad de ampliar el número de asistentes, Mantiñán lo tiene claro: «No, no, la isla no merece que esto se convierta en algo masivo, no tendría sentido».

La unión de Estrella Galicia con el mundo de la música y los festivales es «algo innato», asegura el director del evento, ya que la cerveza es para él «la bebida oficial de la música en el formato que sea». Pero en el caso de SON Estrella Galicia Posidonia, la marca ha querido desde el principio ir más allá de esa unión natural con «una propuesta diferencial tanto por aforo como por el cartel secreto y la apuesta por poner en valor el territorio».

La elección de Formentera como escenario para este «experimento» responde a una «historia de amor hacia una de las islas más bellas del mundo», apunta Mantiñán, un sentimiento que hizo que la marca gallega se planteara desde el minuto cero un evento con unas características muy concretas y completamente diferentes al resto de festivales en los que participa como patrocinadora.

Generar un «impacto positivo» al tiempo que abrían «una ventana para descubrir Formentera de una forma distinta» fue la primera norma que se autoimpusieron al crear el evento. Era y sigue siendo imprescindible para los organizadores dejar una isla «igual o mejor» que la que se encontraron al llegar. De hecho, desde la edición de 2021, SON Estrella Galicia Posidonia tiene un impacto de cero emisiones en el ambiente y este año ha alcanzado por segundo año consecutivo la certificación TRUE Platinum como el único festival del mundo Zero Waste o Residuo Cero por el GBCI.

Las rutas medioambientales, a pie o en barco, y la apuesta por la gastronomía local son otras de las vías que se utilizan para redescubrir y poner en valor a la isla.

Precisamente en este sentido encontramos una novedad en la edición de ese año que ha escapado al secretismo y se puede contar: si en pasadas ediciones un solo chef era el encargado de la parte gastronómica del festival, en esta ocasión se va a combinar en la gran cena del sábado el arte de varios destacados profesionales de los fogones de Formentera para que muestren a los asistentes «esta parte de la cultura de la isla». Así, en una sola noche, los afortunados participantes en el festival podrán probar una serie de tapas elaboradas por Marta Cacheiro, de Casbah; Vicente Montfort, de Fandango; Joan Costa, de Sol; Paolo Nebuloni, de Juvia; Juan Craywinkel, de Gecko Beach Hotel y Clara Campoamor, la jefa de pastelería de Sol Post. Todas ellas a base de producto local, de cercanía y de temporada y marinadas con la mejor cerveza, que también será la protagonista de un taller que lleva por título: ‘¿A qué suena tu cerveza?’.

A pesar de no poder avanzar ninguna novedad más para mantener la intriga que tanto gusta a los participantes, el director del festival se atreve a decir que «la programación es la mejor que hemos hecho hasta ahora».