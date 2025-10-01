Inundaciones en el IES Marc Ferrer de Formentera por la lluvia

A pesar de que el severo episodio de lluvia que acompañó a la tormenta ‘ex Gabrielle’ el pasado martes durante su paso sobre las Pitiusas no afectó a Formentera de la dramática manera que sí lo hizo a Ibiza, este miércoles algunos vecinos de la pitiusa del sur se afanaban en achicar el agua que había penetrado en sus garajes y plantas bajas.

Las obras del centro educativo y las aulas modulares delante. | P.M.V.

Uno de los edificios que se vieron afectados por las fuertes lluvias fue el IES Marc Ferrer de Sant Francesc, donde en la actualidad el Govern balear está llevando a cabo obras de ampliación que afectan a la cubierta del ala este de la infraestructura educativa. Precisamente debido a estos trabajos, el agua penetró hasta la zona situada bajo las obras, donde se ubica la secretaría, un pasillo con taquillas y dos pequeños despachos que están siendo utilizados como aulas, afectando al material acumulado en esas zonas.

Los trabajos de ampliación, que comenzaron el pasado verano, acumulan cierto retraso, lo que ha obligado a desplazar a los alumnos de las aulas situadas bajo la primera fase de las obras que debería estar acabadas al inicio del curso escolar. Estos alumnos han sido instalados en cinco aulas modulares: dos de ellas ya estaban en funcionamiento, otra es la que desde la conselleria balear de Educación habían destinado para ampliar el espacio del aula de extensión del Conservatorio Catalina Bufí en Formentera (situado en el Espai Cultural de Sant Ferran) y se han añadido dos más.

Pero este martes, el agua penetraba por la techumbre de estos cinco contenedores, un hecho que el director del centro, Jaume Ferrer, ha notificado a las autoridades competentes. "Podemos entender que la lluvia se filtre por las obras en proceso, pero no que se llenen de agua las aulas modulares porque, si vuelve a llover, ¿dónde metemos a los alumnos?" El martes se refugiaron en la parte del edificio que no resultó afectada por las filtraciones y allí permanecieron hasta las 16 horas, pero esta solución no es viable si se tienen que impartir clases a los alumnos los días de lluvia.

Este miércoles, el equipo docente y directivo, así como el personal laboral del centro se afanaban por limpiar y secar la zona inundada para que el jueves los alumnos puedan regresar a sus clases con un mínimo de normalidad, siempre con la vista en el cielo porque cualquier lluvia otoñal puede provocar nuevas filtraciones.

Personal del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), responsable del proyecto de ampliación, han visitado las obras para confirmar que el edificio es lo bastante seguro para retomar las clases.