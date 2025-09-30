Guille Cascante, CEO de Goroka: «En ‘Crims’ ya trabajamos con la IA, pero sin olvidar el factor humano»

Usted es el director y uno de los fundadores de Goroka, una productora con 20 años de trayectoria y un centenar de empleados que encadena éxitos como Página 2, que lleva 17 años emitiéndose, o la serie sobre true crime ‘Crims’, convertida en poco tiempo en todo un referente del género. ¿Cuál es el secreto para convertir en oro todo lo que tocan?

Nosotros disfrutamos mucho del trabajo y hacemos lo que nos gusta. Pero ni Laura Tramoleda ni Santi Baró, ni yo, que llevamos juntos desde el inicio de la empresa, soportamos ver una cosa que no quede bien. Buscamos la perfección, porque mucha gente quiere que el producto quede bonito y eso hoy en día es fácil, con la calidad de las cámaras actuales, pero hay que ir un poco más allá. Ninguno nos hemos hecho rico, el presupuesto se ve en la pantalla, no en nuestras cuentas bancarias. También cuidamos mucho a nuestro equipo, intentamos fidelizar este talento, aunque sea a costa de sacrificar beneficios. Sin olvidar un poquito de suerte, que siempre ayuda.

En qué consiste el trabajo de un productor ejecutivo?

Esta figura en España es diferente a la idea que nos llega desde Estados Unidos, donde es la persona que consigue el dinero y poco más. Aquí es el responsable último de una producción: es el encargado de garantizar la calidad del formato, del producto final. También nos ocupamos de las derivaciones, los productos digamos satelitales que surgen de una primera idea. Por ejemplo, sobre ‘Crims’ se ha hecho una exposición en Barcelona, un videojuego y ahora estrenaremos en el Festival de Sitges, en el programa oficial, ‘Crims: El doble crimen de Bellvitge’.

¿Qué tipo de formación debe tener una persona que se quiera dedicar a esta profesión?

Pues personalmente creo que se pueden tener estudios relacionados con el sector audiovisual, pero lo más importante es la experiencia vital: vivir, hacer muchas cosas y saber plasmar en tu trabajo lo que vas aprendiendo. A mí la vida me ha puesto aquí tras dar muchas vueltas, no es que yo dijera: «voy a ser productor ejecutivo».

Parece que sus últimos trabajos, como ‘Crims’, ‘Tor’, ‘Luz en la oscuridad’ o ‘Balandrau, infierno helado’, están relacionados con dramas y tragedias de una forma u otra. ¿Es interés personal?

No, no. En el origen de todo esto está el periodista Carles Porta, que en 2019 ya tenía un podcast en Catalunya Radio que se llamaba ‘Crims’. Fui a verle para convencerle de convertirlo en documental visual para la televisión y le encantó la idea. Desde entonces, con su productora True Crime Factory, hemos hecho varias cosas del género no ficción, lo que llamamos ‘realidad embellecida’. Pero la persona conectada con la crónica negra, el alma mater de estas producciones, es Carles Porta.

Usted participará en la próxima edición de Formentera20, el encuentro sobre la cultural digital que se celebra en la isla del 2 al 4 de octubre. ¿Es su primera vez?

No, ya estuve en su segunda edición, en 2014. Me ha hecho mucha ilusión que me llamara Rosa Castells, la directora del evento. Es un lujo estar ahí con esos invitados tan potentes, me da hasta un poco de rubor ponerme frente a ellos. Me parece muy especial todo lo que se genera alrededor de Formentera20: el ambiente, las charlas con los otros ponentes y el público... La gente llega a Formentera con una predisposición a estar relajado, a compartir, y eso genera un caldo creativo muy chulo. En este caso, el marco es tan importante como el evento, son inseparables.

¿Qué es lo que va a aportar en esta nueva edición?

Voy a compartir las dudas, la inquietud sobre el fenómeno de la Inteligencia Artificial (IA), cómo está transformando al sector y cómo convivir con la tecnología sin olvidar el factor humano. Esta revolución, de la misma importancia o más que la Revolución industrial o la llegada de Internet, va a sacudir al mundo. Yo no soy un experto ni en IA ni en tecnología, y estoy asomándome a este barranco con un cierto vértigo y con respeto.

¿Ya se está usando en ‘Crims’ o en sus otras producciones?

Sí, claro. De hecho, utilizaré ‘Crims’ como ejemplo durante mi intervención en Formentera20 para especular junto al resto de los asistentes sobre esta innovación que no ha llegado para quitar el trabajo a la humanidad, pero sí es verdad que las personas que no sepan trabajar con ella se van a quedar sin trabajo. Explicaré las herramientas de IA que utilizamos actualmente en el programa y cuáles podríamos utilizar en el futuro, planteando debates sobre, por ejemplo, si la IA ha generado nueve secuencias de manera autónoma y se ha utilizado un asistente de guion y un asistente de edición, al final ¿qué pasa con la autoría?, ¿quién es el autor de ese capítulo? Las fronteras con la realidad están más diluidas que nunca y es muy importante indicar al espectador qué ha sido generado con IA y qué no.

En el caso concreto de ‘Crims’, ustedes están narrando hechos que afectan profundamente a personas, tanto del lado de las víctimas como de los delincuentes. ¿No es peligroso dejarlo en manos de una tecnología?

En el futuro habrá equipos muy híbridos en todos los trabajos, todos tendremos que interactuar con asistentes de IA, pero las últimas decisiones las tomará un humano. Cuando estás entrevistando a una persona que ha sufrido, no hay IA que sepa hacer esa entrevista, que sepa cuándo hacer una pausa para ir a tomar un café, cuándo omitir un dato que en ese momento te interesa, pero que puede hacer daño.

Supongo que esto generará más de un dilema ético.

Va a ser algo salvaje, sobre todo al principio, a no ser que se legisle de alguna manera, pero quiero creer que la gente va a demandar saber que detrás de lo que ven hay un autor, una persona. Nosotros vamos a defender siempre la vertiente más humana, queremos convivir con la tecnología pero sin olvidar el factor humano.