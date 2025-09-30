21 candidatos para el puesto de inspector de Turismo en Formentera
Se trata del segundo proceso selectivo para configurar una bolsa de inspectores de Turismo, ya que los seleccionados en el primer proceso renunciaron al puesto
Pilar martínez
Un total de 21 personas se han presentado a la oferta de un puesto de inspector de Turismo del Consell de Formentera. Así lo han confirmado fuentes de la institución, que explican que ahora se está revisando si los solicitantes cumplen con los requisitos exigidos antes de continuar con el proceso selectivo. Esta nueva oferta para conformar un bolsín de inspectores de Turismo comenzó el pasado 15 de septiembre y los interesados tuvieron hasta el 23 de ese mismo mes para inscribirse.
Se trata del segundo proceso del mismo tipo iniciado por el Consell de Formentera, ya que el primero, abierto el 24 de abril, finalizó a principios de agosto sin que se pudiera contratar al profesional buscado. De los 19 aspirantes que se presentaron, tan sólo cinco superaron el proceso de selección y éstos últimos rechazaron el puesto de uno en uno según se les iba ofreciendo por diferentes motivos.
El 5 de agosto de 2024 comenzó a trabajar el primer inspector de Turismo de la isla de Formentera. Tras tres meses de trabajo, se contabilizaron 17 actas de denuncia por comercialización vacacional ilegal; una decena de ellas fueron fruto de la labor del inspector y el resto tuvieron su origen en denuncias directas de los vecinos.
