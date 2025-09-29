La sequía y la falta de relevo amenazan al sector ganadero de Formentera

La falta de relevo generacional, la sequía y los animales silvestres son, por ese orden, los principales problemas que afronta el sector de la ganadería en Formentera, según la opinión de Juan Antonio Yern Castelló que, además de ocuparse de sus propios cultivos y de sus animales, ejerce como gerente de la Cooperativa del campo y presidente de la Asociación de ganaderos de Formentera desde 2020.

Esta asociación, que en la actualidad cuenta con un centenar de socios, se creó en 1992 y en los últimos años tan solo tan solo ha sumado «unos tres o cuatro miembros que, en realidad, no son altas nuevas sino modificaciones porque han fallecido los asociados y sus hijos o nietos se hacen cargo de los animales». Este hecho evidencia «una falta de relevo generacional preocupante», explica Yern. «La mayoría de la gente que se dedica al campo y la ganadería en Formentera tiene entre 55 y 60 años, no hay jóvenes interesados en esta forma de vida y así, no hay futuro», lamenta el presidente de la entidad.

Sequía y torcaces

Además de esta carencia de interesados en formar parte del sector ganadero por el sacrificado estilo de vida que supone, la sequía y la proliferación de especies como los conejos y las palomas torcaces son otras de las circunstancias que ponen en peligro la supervivencia de esta actividad. «Llevamos casi tres años de sequía y los campos no producen los cereales necesarios para que coman los animales», desarrolla Yern. «Y lo poco que nace se lo comen las torcaces, las perdices o los conejos, que están completamente descontrolados y campan a su aire por Formentera cargándoselo todo», añade.

Para intentar paliar mínimamente esta situación, el Consell Insular ha repartido recientemente dos sacos de 25 kilos de pienso de rumiantes para cada cabeza de ganado, tanto ovino como caprino, y, por primera vez, otros dos sacos de harina de cebada para cada cerdo reproductor o de engorde. Esta ayuda apenas dará para alimentar a los animales «durante un mes o dos como máximo».

A partir de entonces, los ganaderos tendrán que seguir comprando de su bolsillo el pienso que la Cooperativa trae desde la Península y que, tras sumarle el coste del transporte, acaba duplicando o incluso triplicando su precio en origen. Y siempre con la vista puesta en las previsiones de lluvia, «porque los animales necesitan comer verde, no solo forraje seco».

Los socios de la Asociación de ganaderos, que hacen una aportación de 10 euros al año, tienen ciertas subvenciones y ayudas, como los 37.000 euros que reciben del Consell Insular anualmente o los descuentos en cereales de pienso o de siembra que les hace la Cooperativa. Pero no es suficiente para mantener una mínima rentabilidad que haga atractiva una profesión que «no entiende de fines de semana ni de vacaciones», explica Yern.

Sin olvidar amenazas como la propagación de cualquier tipo de enfermedad, que en una isla tan pequeña como Formentera sería muy rápida y devastadora. Como ejemplo, recientemente se ha detectado la enfermedad del virus de la lengua azul, con un foco de serotipo 3 localizado en el municipio de Bunyola, en Mallorca, que obligará a volver a vacunar al ganado de la comunidad autónoma.

«Debería incentivarse el cultivo y la ganadería local aunque solo sea por el interés turístico, porque mucha gente viene a Formentera a ver campos, higueras y un paisaje rural que poco a poco va desapareciendo», considera Yern. «Por no hablar del estilo de vida autosuficiente tradicional, que se está abandonando y es una verdadera lástima», concluye este joven.

Comercialización | Garantía de ‘Carn de Formentera’

Nuevos proyectos para hacer más atractiva la cría de ganado

La mayoría de la producción de los ganaderos de Formentera se destina al autoconsumo, ya que se trata de pequeños propietarios con un número muy limitado de cabezas de ganado. En la actualidad, la cabaña bovina y caprina de la isla está compuesta por 766 ejemplares entre ovejas y cabras (678 hembras y 88 machos); y la porcina suma 135 cerdos entre los destinados a la reproducción (20) y al engorde (115), según los datos del presidente de la Asociación de ganaderos de Formentera, Juan Antonio Yern.

Los pocos ejemplares que se venden, acaban en un par de supermercados de la pitiusa del sur y en una carnicería ubicada en Sant Francesc. Pero desde hace tiempo existe un proyecto que contempla la posibilidad de crear un sello que garantice el origen y la calidad de la carne producida en la isla para que se pueda comercializar directamente bajo el nombre Carn de Formentera. Esta iniciativa, que precisa del apoyo de instituciones como el Consell Insular y el Govern balear, haría llegar el producto al consumidor de una manera más directa, sin pasar por demasiados intermediarios, ayudando así a contener los precios y hacer más atractiva esta opción. Uno de los obstáculos que esta idea debe afrontar es la normativa aplicable para este tipo de iniciativas, «que está hecha a nivel nacional pero no se ajusta a las costumbres y necesidades de Formentera», explica Yern. Por ejemplo, «en la Península están acostumbrados a vender lechales, mientras que aquí se piden corderos con canales (la pieza limpia de carne) mucho más grandes, entre 12 y 14 kilos, y también mucho más sabor».

Esta cuestión y otras más se tratarán en la próxima reunión de la asociación que celebrará este mes de octubre, donde se pondrá en común el estado de las cuentas de la entidad, la problemática del sector y las posibles soluciones. «No podremos hablar de cosas bonitas y positivas porque tenemos una sequía encima que da miedo pero, entre todos, intentaremos mejorar la situación de esta forma de vida tradicional».