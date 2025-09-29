Rescatadas 13 personas de una nueva patera en Formentera

La Guardia Civil junto a Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Illes Balears (Usecic) han intervenido en el rescate de 13 personas migrantes de una patera en Formentera. El rescate se ha producido cerca de las 2 horas de esta madrugada, en la playa de Es Códol Foradat, en la pitiusa del sur, según detallan desde la Delegación del Gobierno.-

Según explican en un comunicado remitido la mañana de este lunes, las personas que viajaban en esta embarcación eran de origen magrebí. De momento, se desconoce si en ella viajaban menores o mujeres. Tampoco ha trascendido el estado en el que se encontraban.

Se trata del sexto rescate efectuado en menos de 24 horas en aguas de Formentera, después de las nueve pateras recibidas durante este fin de semana en la isla. En lo que llevamos de año ya han llegado a las costas pitiusas 2.252 personas en pateras.