Rescatadas 13 personas de una nueva patera en Formentera
Este rescate se suma a las nueve pateras arribadas a Formentera este fin de semana
La Guardia Civil junto a Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Illes Balears (Usecic) han intervenido en el rescate de 13 personas migrantes de una patera en Formentera. El rescate se ha producido cerca de las 2 horas de esta madrugada, en la playa de Es Códol Foradat, en la pitiusa del sur, según detallan desde la Delegación del Gobierno.-
Según explican en un comunicado remitido la mañana de este lunes, las personas que viajaban en esta embarcación eran de origen magrebí. De momento, se desconoce si en ella viajaban menores o mujeres. Tampoco ha trascendido el estado en el que se encontraban.
Se trata del sexto rescate efectuado en menos de 24 horas en aguas de Formentera, después de las nueve pateras recibidas durante este fin de semana en la isla. En lo que llevamos de año ya han llegado a las costas pitiusas 2.252 personas en pateras.
- Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: '500 euros al día me parece muy poco
- Una 'influencer' se la juega por una foto en un acantilado en Formentera: 'Si se rompe la piedra estás muerta
- El dueño de un alquiler de barcos en la Savina denuncia amenazas
- Detenido en Formentera tras encañonar a viandantes y guardias civiles con una pistola falsa
- Nit del Turisme en Formentera: Una noche para celebrar a pioneros y trabajadores del sector turístico
- Formentera ordena la demolición de cuatro construcciones ilegales, algunas usadas como infraviviendas
- Oleada de pateras en Formentera: llegan siete barcas con más de un centenar de migrantes
- Aparece un nuevo cadáver en la playa de Migjorn, en Formentera