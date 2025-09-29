La muestra virtual 'Pitiüses, Empúries i Ensérune' abre en el faro de la Mola de Formentera

La muestra temporal 'Pitiüses, Empúries i Ensérune: el viaje posible. Una experiencia virtual' viaja a Formentera y se inaugura este jueves, 2 de octubre, a las 13 horas en la sala de exposiciones del faro de la Mola donde podrá visitarse hasta el mes de diciembre. La exposición llega a la isla por un convenio entre el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (MAEF) y el Consell de Formentera.

Forma parte del proyecto InterMedit, impulsado por la Associació d’Amics del MAEF y apoyado por la Euroregión Pirineos-Mediterráneo y la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio arqueológico compartido entre Baleares, Cataluña y Occitania, territorios históricamente conectados en lo cultural y lo comercial. La propuesta centra su relato en los fenicios de Ibiza, los griegos de Empúries y los pueblos autóctonos que habitaron estas regiones, unidos hoy por un legado arqueológico común.

Itinerancia

La muestra ya se presentó en 2024 en los tres museos participantes –el Museu Monogràfic Puig des Molins-MAEF, el Museu d’Empúries-MAC y el Oppidum i Museu d’Ensérune– y llega ahora a Formentera "para enlazar con los yacimientos locales que fueron escenario de intercambios y contactos culturales", destaca una nota del Consell.

A través de recursos virtuales, reproducciones de objetos arqueológicos y maquetas táctiles creadas para la ocasión, la exposición ofrece una experiencia inmersiva que busca acercar y democratizar el acceso al patrimonio histórico del Mediterráneo Occidental.

La propuesta presencial se completa con una versión virtual disponible en la web del proyecto www.intermedit.eu, así como mediante un código QR habilitado en la propia sala.