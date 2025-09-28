Llegan dos nuevas pateras a Formentera con 34 migrantes
Solo en el fin de semana han llegado a la isla 101 migrantes
La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado de la llegada de dos nuevas pateras a Formentera en las últimas horas con 34 migrantes.
La primera de las embarcaciones se localizaba a las 2.47 horas de este domingo a tres millas al sur del faro de la Mola. En ella viajaban 19 migrantes de origen magrebí que han sido rescatados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
La Guardia Civil de Formentera rescataba a las 4.20 horas a 15 personas de origen magrebí que habían llegado a la isla en una segunda patera. La actuación ha tenido lugar en el kilómetro 1 de la carretera des Caló de Formentera.
Este fin de semana han llegado a Formentera 101 migrantes. Con estas ya son 114 las pateras llegadas a Formentera en lo que va de año con 1.936 migrantes. En total este 2025 ya han arribado a las costas pitiusas 2.295 personas en patera.
