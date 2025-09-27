Rescatan a 50 migrantes llegados en patera a Formentera
La cifra total de migrantes llegados a las Pitiusas en 2025 es de 2.244 personas
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a un total de 50 migrantes llegados en las últimas horas en tres pateras a Formentera.
La primera de las embarcaciones se localizaba a 11 millas al sur de la isla con 13 personas de origen magrebí a bordo.
La segunda patera se interceptaba a las 1.40 horas a 11 millas al sur de la isla. A bordo viajaban 24 personas de origen subsahariano.
La tercera embarcación se ha localizado a 1,5 millas de la pitiusa menor con 13 personas de origen magrebí a bordo.
Con esta ya son 111 las pateras llegadas a Formentera en lo que va de año con 1.889 migrantes. En total este 2025 ya han arribado a las costas pitiusas 2.244 personas en patera.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: '500 euros al día me parece muy poco
- Una 'influencer' se la juega por una foto en un acantilado en Formentera: 'Si se rompe la piedra estás muerta
- El dueño de un alquiler de barcos en la Savina denuncia amenazas
- Detenido en Formentera tras encañonar a viandantes y guardias civiles con una pistola falsa
- Nit del Turisme en Formentera: Una noche para celebrar a pioneros y trabajadores del sector turístico
- Formentera ordena la demolición de cuatro construcciones ilegales, algunas usadas como infraviviendas
- Oleada de pateras en Formentera: llegan siete barcas con más de un centenar de migrantes
- Aparece un nuevo cadáver en la playa de Migjorn, en Formentera