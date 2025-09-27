Rescatan a 50 migrantes llegados en patera a Formentera

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a un total de 50 migrantes llegados en las últimas horas en tres pateras a Formentera.

La primera de las embarcaciones se localizaba a 11 millas al sur de la isla con 13 personas de origen magrebí a bordo.

La segunda patera se interceptaba a las 1.40 horas a 11 millas al sur de la isla. A bordo viajaban 24 personas de origen subsahariano.

La tercera embarcación se ha localizado a 1,5 millas de la pitiusa menor con 13 personas de origen magrebí a bordo.

Con esta ya son 111 las pateras llegadas a Formentera en lo que va de año con 1.889 migrantes. En total este 2025 ya han arribado a las costas pitiusas 2.244 personas en patera.