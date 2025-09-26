La visita de Feijóo y la migración, protagonistas del pleno del Consell de Formentera

Formentera ha reproducido a nivel local las antagónicas posiciones de los grandes partidos políticos nacionales durante una larguísima sesión plenaria con alguna dosis de tensión al tratar temas como la migración irregular o la condonación de la deuda de la Comunidad Autónoma balear, pero donde también ha primado el entendimiento y el consenso a la hora de condenar "el genocidio y la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania".

Los votos de los dos partidos de izquierda, Gent per Formentera (GxF) y PSOE, sumados al del conseller no adscrito Llorenç Córdoba, han tumbado una extensa propuesta del equipo de gobierno de Sa Unió que perseguía reclamar, tanto al Ejecutivo central como al Govern balear una serie de actuaciones urgentes ante la “situación de emergencia migratoria que padece la pitiusa del sur por la llegada masiva irregular de migrantes”. Tanto GxF como PSOE han considerado que la propuesta carecía de las necesarias referencias a los derechos humanos y al drama humanitario que supone este éxodo y Córdoba, por su parte, ha votado en contra porque es igual a la que intentó presentar él mismo en el pleno de agosto pero "descafeinada".

Eso sí, antes de proceder a la votación, los dos grupos de izquierdas han mostrado su opinión sobre el acto del pasado jueves en El Pilar de Mola, que contó con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.

El portavoz socialista, Rafa Ramírez, coincidiendo con su homóloga de GxF, Alejandra Ferrer, ha criticado el uso de “un lugar público” como es la Casa del Poble, para la celebración de "un acto político partidista y electoral", algo que a su parecer infringe el reglamento de usos de la mencionada sala, pero que, según el presidente del Consell, Óscar Portas, es correcto "si se solicitan los permisos pertinentes". El partido insularista ha denunciado también en una nota de prensa emitida antes de que finalizara el plenario "el uso partidista del tema de la migración". En cuanto a las declaraciones de Feijóo, Ramírez ha afirmado que su plan migratorio tiene "connotaciones que rozan el racismo" y Ferrer ha definido los argumentos del popular como un "copy-paste" del ideario de Vox.

El presidente del Consell, contrariado, ha manifestado que "esta no es la política que se merece Formentera", considerando que los partidos en la oposición "se han preocupado más por la visita de Feijóo que por debatir el contenido de la propuesta".

Servicio público del autobús

Otra propuesta del equipo de gobierno, relativa a la mejora del pliego de condiciones de la nueva contrata del transporte público en autobús, también ha sido rechazada con el voto de GxF, PSOE y Córdoba, que han criticado que no se haga uso del trabajo ya realizado y han advertido del retraso en poner en marcha el nuevo servicio que se produciría si se comienza de cero el procedimiento. GxF ha presentado una transaccional sobre el mismo tema que sí ha sido aprobada, con el voto en contra de Sa Unió, en la que se insta al Consell a continuar con la tramitación del expediente actual para poder adjudicar el servicio en esta legislatura.

La proposición del PSOE relativa a la condonación de la deuda autonómica de 1.741 millones de euros como un reconocimiento de la infrafinanciación de las Illes Balears ha provocado un encendido debate con el portavoz de Sa Unió, Hugo Martínez y Córdoba defendiendo la posición en contra del PP nacional hacia esta actuación; y Ramírez y Ferrer la del Gobierno central. La proposición ha sido rechazada.

La calma y el consenso ha vuelto a la sala de plenos con la siguiente proposición socialista, aprobada por unanimidad, por la cual se muestra el apoyo del Consell de Formentera a la posición del Gobierno central en la defensa de la paz reconociendo a Palestina como un Estado. También se reitera la condena absoluta al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel de Gaza y Cisjordania, mientras se exige a Israel un alto al fuego inmediato y permanente. Paralelamente, se apoya la liberación de los rehenes y se condenan todos los actos terroristas perpetrados por Hamás.