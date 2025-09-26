Igualdad
Las playas de Formentera serán accesibles
El pleno aprueba una iniciativa del equipo de gobierno para adaptar las playas para las personas con movilidad reducida
P.M.V.
El pleno del Consell de Formentera ha aprobado por unanimidad impulsar la accesibilidad a las playas de la isla para las personas con movilidad reducida. Empezarán realizando un estudio técnico para valorar las necesidades y posibilidades de adaptación de esos entornos, incluyendo la instalación de pasarelas adaptadas hasta la orilla del mar, zonas de sombra y descanso así como de elementos de ayuda al baño.
