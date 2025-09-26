Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las playas de Formentera serán accesibles

El pleno aprueba una iniciativa del equipo de gobierno para adaptar las playas para las personas con movilidad reducida

Las playas de Formentera todavía no son accesibles / M.R.

El pleno del Consell de Formentera ha aprobado por unanimidad impulsar la accesibilidad a las playas de la isla para las personas con movilidad reducida. Empezarán realizando un estudio técnico para valorar las necesidades y posibilidades de adaptación de esos entornos, incluyendo la instalación de pasarelas adaptadas hasta la orilla del mar, zonas de sombra y descanso así como de elementos de ayuda al baño.

