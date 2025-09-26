Las playas de Formentera serán accesibles

El pleno del Consell de Formentera ha aprobado por unanimidad impulsar la accesibilidad a las playas de la isla para las personas con movilidad reducida. Empezarán realizando un estudio técnico para valorar las necesidades y posibilidades de adaptación de esos entornos, incluyendo la instalación de pasarelas adaptadas hasta la orilla del mar, zonas de sombra y descanso así como de elementos de ayuda al baño.