Infraestructuras
Mejoras en es Camí de sa Pujada y es Mollet de es Caló de Formentera
El pleno de septiembre del Consell Insular aprueba rehabilitar dos lugares emblemáticos de la isla
P.M.V.
Formentera
La sesión plenaria del Consell de Formentera ha aprobado una proposición del PSOE para rehabilitar el Camí de Sa Pujada, y una del conseller no adscrito Llorenç Córdoba para trabajar en la mejora de es Mollet de es Caló de Sant Agustí
