Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Mejoras en es Camí de sa Pujada y es Mollet de es Caló de Formentera

El pleno de septiembre del Consell Insular aprueba rehabilitar dos lugares emblemáticos de la isla

Muelle de es Caló de Sant Agustí

Muelle de es Caló de Sant Agustí / Carmelo Convalia

P.M.V.

Formentera

La sesión plenaria del Consell de Formentera ha aprobado una proposición del PSOE para rehabilitar el Camí de Sa Pujada, y una del conseller no adscrito Llorenç Córdoba para trabajar en la mejora de es Mollet de es Caló de Sant Agustí

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents