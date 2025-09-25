Policías y guardias civiles reclaman en Formentera un aumento de plantillas y medios para hacer frente al aumento de la migración

Los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han expresado en la reunión mantenida este jueves en Formentera con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la necesidad de mejorar las condiciones profesionales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCS) así como la importancia de contar con los medios materiales adecuados para afrontar la complicada situación migratoria que atraviesan las Illes Balears con el incremento del tráfico en la ruta migratoria hacia Europa desde Argelia.

Además del presidente del PP, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y responsables institucionales de las islas, al encuentro han asistido Daniel Fernández, de Independientes de la Guardia Civil (IGC); Luis Fernández , de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc); Martín Alarcón, de la Asociación de Cabos de la Guardia Civil; Rafael Fernández y José Manuel Asensio, del Sindicato Unificado de Policía (SUP); Eduardo Macías, perteneciente a la Confederación Española de Policía (CEP), y Aarón García, representante de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil).

Daniel Fernández, de IGC, ha explicado tras la reunión que Feijóo ha trasladado a los representantes de los agentes “su preocupación” por la situación migratoria que atraviesa Balears. Según Fernández, durante la “fructífera” reunión, el presidente popular se ha comprometido “a insistir” ante el Gobierno central para que mejore las condiciones profesionales y solucione la carencia de medios que sufren ambos cuerpos. Feijóo “es consciente de que en el archipiélago faltan unos 700 efectivos entre guardias civiles y policías y más medios para poder hacer frente a esta llegada de la migración”.

El dirigente popular “ha reconocido la necesidad de fidelizar a las FFCCS en las islas”, ya que conoce la “gran movilidad de los agentes que provoca la carestía de la vida y la imposibilidad de acceso a una vivienda”. Por su parte, la presidenta Marga Prohens ha asegurado durante el encuentro que el Govern balear “está activando todos los mecanismos a su alcance para, dentro de sus posibilidades, arraigar a esos agentes”.

Necesidades del Cuerpo

La asociación IGC ha entregado al presidente del PP y a la presidenta del Govern balear un dossier que contiene las principales necesidades del Cuerpo armado, entre las que destacan la actualización del complemento de insularidad y el aumento significativo de las plantillas de guardias civiles mediante incentivos que faciliten la cobertura. Además, exigen un “compromiso político claro”, de manera que las necesidades específicas de Balears sean incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.

En el documento, IGC muestra también su preocupación ante el hecho de que el 30,5% de la plantilla perteneciente a la escala de cabos y guardias se sitúa entre los 53 y los 64 años, “lo que evidencia un importante envejecimiento de la plantilla y la imperiosa necesidad de aumentar el número de agentes del Cuerpo”.

En relación con la migración ilegal, piden el incremento de medios materiales como embarcaciones y autobuses adecuados para el traslado de los recién llegados, ya que, en ocasiones “se han tenido que realizar estos traslados en barcos y vehículos ajenos al Cuerpo con el consiguiente riesgo que esto supone”.

Por su parte, desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), han considerado que Feijóo ha ido a Formentera "a mostrar su intención de cambiar las cosas y mejorarlas". Un portavoz de la asociación ha explicado que durante la reunión se ha puesto sobre la mesa "la cruda realidad, casos reales como tener que abandonar otros servicios" para atender a las llegadas de los migrantes. También, sobre la problemática de la vivienda en las islas, han expuesto a las autoridades que "un guardia civil no puede compartir una casa con cualquier persona, por el tema de la custodia de armas".