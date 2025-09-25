Nit del Turisme en Formentera: Una noche para celebrar a pioneros y trabajadores del sector turístico

Formentera se convirtió la noche del miércoles en el escenario de la gala de entrega de los Premios de Turismo 2025. El evento, en el marco de la IX Nit del Turisme, se celebró en el Hotel Casbah y contó con la asistencia de la presidenta del Govern balear, Margalida Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, entre otros altos cargos de la Administración local y autonómica.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su discuso. | P.M.V.

Entre el público se pudo ver a numerosos rostros conocidos de la isla, en su mayoría del sector de la hostelería y la restauración.

Una noche para celebrar a pioneros y trabajadores del sector turístico

La gala comenzó con un discurso de Óscar Portas en el que resaltó la importancia de «que todo el mundo juegue con las mismas reglas», para evitar que «los que no juegan limpio» se aprovechen de Formentera y sus recursos, en alusión al intrusismo y las malas prácticas en el sector turístico. La noche continuó con la intervención de Jaume Bauzà, quien destacó que desde el Govern son conscientes de que, «a veces, el turismo es visto con recelo por algunos ciudadanos, y precisamente por eso han de ser escuchados, implicarlos y garantizar que esta actividad sea una oportunidad para todo el mundo».

Óscar Portas, Marga Prohens y Jaume Bauzà posan al inicio de la gala / CAIB

Seguidamente, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del grupo formenterés Aires Formenterencs, que dio paso a la entrega de galardones. Los premiados subían a recoger su distinción de manos de Prohens, Portas o Bauzà.

Una vez repartidos los numerosos premios, la presidenta del Govern tomó la palabra para recordar los logros de su equipo de gobierno en materia de turismo. Prohens, que habló de Formentera como «la perla de Balears», calificó al turismo como «la principal industria económica» del archipiélago, destacando su contribución a «la generación de riqueza, oportunidades, progreso social, innovación, sostenibilidad y beneficio» de los ciudadanos. También adelantó que se ha detectado un alargamiento de la temporada turística que ha logrado una mayor desestacionalización y una «contención del turismo en temporada alta», así como un «mayor crecimiento en valor que en volumen». Después pasó a felicitar a los premiados uno a uno.

En esta edición, ha recibido una mención honorífica especial a título póstumo Gabriel Escarrer Julià, fundador de Meliá Hotels International. El premio a la innovación turística ha sido para Neobookings, empresa ibicenca especializada en tecnología para el sector hotelero y para Destino Turístico Inteligente Calvià (DTI).

La Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (Pimef) ha recibido el premio a la mejor iniciativa de responsabilidad social y también en esta categoría ha resultado premiado Nubia Market, una central de compras circular para los sectores de Horeca y comercial.

El premio a los trabajadores fue a parar a manos de Marien Ferrando, del Hotel THB Felip de Porto Cristo (Mallorca) y de Jaume Garriga, propietario del restaurante Jàgaro de Maó (Menorca). El galardón a la trayectoria profesional en turismo ha sido para Joan Socías a título póstumo, fundador de la cadena hotelera JS Hotels y, también a título póstumo, para Jaume Marí Marí, propietario del restaurante Can Gat, en Ibiza. Asimismo, han recibido un premio conjunto a título póstumo José Costa Mayans, Pepe Paya y Joan Ferrer Torres, Juanito Platé.

El premio a la experiencia turística ha recaído sobre el Formentera Jazz Festival, el Teatro Pereyra de Ibiza y la Cova d’en Xoroi, en Menorca. Como embajadores de las Illes Balears han sido premiados el Club Voleibol Ciutadella, el doctor Sebastián Crespí Rotger y Bernardo Quetglas Riego, fundador de Aviba. Para terminar, el premio al talento joven ha sido para el chef Pau Sintes Juanico y la Escuela de Hostelería de las Illes Balears.