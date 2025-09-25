El Govern destina dos millones de euros para las carreteras de Formentera

El Consell de Govern del Ejecutivo balear ha autorizado el convenio para la financiación de inversiones en materia de carreteras con el Consell de Formentera durante una reunión mantenida este jueves en la pitiusa del sur, a donde se han desplazado todos los consellers. La cantidad final que aportará el Ejecutio balear será de dos millones de euros y se destinará a sufragar la mejora de la carretera PM-820, la principal vía de la isla, desde la Savina hasta el kilómetro 4, según confirman desde la institución insular. Además, el Consell de Govern, que ha elegido Formentera para su primera reunión fuera de Mallorca en esta legislatura, aprobó numerosos proyectos e inversiones en materia de educación y sanidad.

El documento firmado este jueves en Formentera forma parte del convenio sobre redes viarias anunciado el pasado 5 de septiembre por el Consell de Govern, en el que autorizaba destinar 30 millones de euros para Mallorca, 8,5 millones para Menorca y 6 millones de euros para Ibiza. Tan solo faltaba firmar la autorización para poder destinar dos millones de euros a Formentera. Desde el Govern afirman que la cantidad final se ha incrementado en medio millón sobre la prevista a instancias del diputado por Formentera en el Parlament balear, Llorenç Córdoba.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha desgranado al término de la reunión del Consell de Govern el resto de acuerdos tomados en una comparecencia de prensa en la que estuvo acompañada por el vicepresidente, Antoni Costa.

Plazas de difícil cobertura

Así, en materia de Educación, Prohens, tras recordar la inversión realizada para la ampliación del instituto Marc Ferrer, ha afirmado que se han establecido 185 especialidades consideradas de difícil cobertura para el curso escolar 2025-2026. De estas, 67 corresponden a la isla de Ibiza, 50 a Mallorca, 48 a Menorca y 20 a Formentera. En el caso de la pitiüsa del sur, estas 20 especialidades representan todas las plazas de especialistas de la isla y son calificadas como de muy difícil cobertura, con un complemento salarial y una serie de incentivos para que «el curso escolar pueda continuar con toda normalidad». También se han determinado nueve puestos de trabajo de carácter singular y el persoal que cubra estas plazas percibirá un complemento de 300 euros.

Además de otros acuerdos específicos para Menorca y Mallorca, el Consell de Govern celebrado este jueves en Formentera también ha aprobado la contratación, por casi dos millones de euros, del servicio que permitirá que el SAMU 061 tenga acceso al historial clínico de los pacientes a los que deba atender en una emergencia. Esto, indican permitirá a los sanitarios «disponer de información del paciente en el mismo lugar de la emergencia, integrarla en tiempo real al sistema sanitario y mejorar la coordinación con los hospitales y centros de salud.