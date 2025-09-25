Feijóo en Formentera sobre la migración: "El modelo buenista de la integración ha fracasado"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, se ha trasladado este jueves a Formentera para reunirse con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, así como con la presidenta del Govern, Marga Prohens, altos cargos del ejecutivo balear y los presidentes de los cuatro consells insulares de las Illes Balears, para conocer de primera mano los problemas ocasionados por el fenómeno migratorio, que estos últimos años se ha recrudecido en el archipiélago. El dirigente popular ha aprovechado la ocasión para cargar contra Pedro Sánchez por "la irresponsabilidad y desidia" de su gobierno ante el incremento del 80% del número de migrantes y pateras llegados a las costas baleares, una cifra resultante de comparar los datos de 2017 con los de julio de este año. Feijóo también ha desgranado ante los medios reunidos en la Casa del Poble de El Pilar de la Mola los principales puntos de la política migratoria que pondrá en práctica si se convierte en presidente de España.

El dirigente ha comenzado su intervención asegurando que era "un honor estar en Formentera, uno de los lugares más hermosos de España", lamentando seguidamente "el motivo de esta visita: una crisis migratoria sin precedentes". Para Feijóo, "Sánchez ha convertido la política española en un lodazal" con un equipo de gobierno al que solo le preocupa "su agenda judicial", aludiendo a "la corrupción sistémica" de los socialistas, al descrédito institucional y a la caída de la reputación internacional de España como muestra del "abandono de las políticas de estado en base a las prioridades de defensa en los juzgados del PSOE, el gobierno socialista y lamentablemente también del entorno familiar del presidente".

Cortina de humo

"No hay cortina de humo capaz de tapar durante mucho tiempo el gobierno fallido de Sánchez", ha afirmado, antes de pasar a "hablar de la preocupación real de los ciudadanos de las Illes Balears", que ha resumido en tres hechos: la política migratoria inexistente del Gobierno, el abandono al que está sometiendo a Balears en la gestión de la emergencia migratoria, y su deslealtad con las comunidades autónomas a las que está trasladando “sus problemas de falta de control de las fronteras”.

Según Feijóo, en 2017 llegaron a las costas baleares una cifra cercana a los 1.000 migrantes irregulares en unas 100 embarcaciones. “Con los datos de julio, el número de migrantes está sobrepasando los 5.500 y el número de barcos pasa de 300”, ha expuesto, denunciando que esto supone “un crecimiento del 80%” y que los recursos de atención a los menores migrantes no acompañados “tienen una ocupación del 1.000%”.

Estas cifras son obra de “la irresponsabilidad y la desidia” del Ejecutivo, que “lleva siete años con el efecto llamada, no cumple con su obligación de velar por la seguridad de las costas españolas y ni se encarga del problema que ha generado ni dota a las administraciones públicas de recursos para que lo gestionen ellas”. “El modelo buenista de la integración ha fracasado”, ha continuado diciendo Feijóo, pasando a alabar el modelo “del mérito y de la adaptación” de otros países europeos. Para terminar, el presidente popular ha desgranado los cinco principios que rigen la política migratoria del PP: no hay política migratoria más inhumana que aquella que no existe; España tiene el derecho a elegir quién, cómo y para qué entra; quién venga a aportar será bien venido, quién venga a delinquir será expulsado; los migrantes deben aspirar a su suficiencia económica y los subsidios no pueden convertirse en su modo de vida y la inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima.

"El primero que viene a conocer la situación"

Por su parte, Marga Prohens, que se ha dirigido a los medios antes que Feijóo, ha agradecido la presencia del líder popular, “que es el primero que viene a conocer la situación de estas islas”. “No solo no han venido”, ha continuado la presidenta, “sino que lo único que han hecho a cada grito de auxilio ha sido insultar” a los dirigentes de las Balears, llamándoles “racistas”. Según Prohens, el Gobierno central usa a los menores migrantes para hacer política “como meros instrumentos y números”. En este punto, la presidenta ha asegurado que en lo que va de año han llegado a Balears más de 400 menores no acompañados, lo que supone que “dos de cada tres” menores tutelados por la comunidad autónoma son ya migrantes.

Prohens ha valorado “la política migratoria clara” del presidente del PP “para cuando, en breve sea el presidente del Gobierno y ha arremetido contra Francina Armengol por alabar la postura del Ejecutivo en esta materia, asegurando que “está insultando y se ha olvidado de las islas”, ya que esta política se basa “en que los migrantes puedan llegar bien a nuestras costas, sin actuar en origen ni luchar contra las mafias”.

Para terminar su alocución, la presidenta balear ha denunciado que Sánchez ha declarado la emergencia migratoria pero solo para gastar 6 millones de euros en llenar los puertos baleares de carpas.