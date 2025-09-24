Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre intenta vender el motor de una patera en Formentera

La Guardia Civil detiene a un residente por apropiarse de la pieza de una embarcación irregular

EL motor intervenido.

La Guardia Civil ha detenido en Formentera a un hombre español de 42 años por un delito de apropiación indebida, después de ser sorprendido con el motor de una embarcación tipo patera que había llegado recientemente a la isla.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando agentes del puesto de Formentera fueron informados de que un vecino intentaba vender el motor de una patera, ha informado el instituto armado en una nota.

Los guardias civiles constataron que la pieza pertenecía a una embarcación irregular que días antes había arribado a la costa de Formentera.

Por este motivo, el hombre fue arrestado y fue a disposición judicial.

