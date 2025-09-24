Gritar nombres al viento en Formentera para que no se olviden los muertos en Gaza

Un grupo de personas, que no pertenecen a ninguna asociación ni entidad, han querido mostrar en Formentera su repulsa al genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza con la lectura continuada de los nombres de los más de 65.000 palestinos muertos desde que comenzó la guerra con Israel el 7 de octubre de 2023. Los voluntarios comenzaron en la tarde del lunes a leer en voz alta los nombres y apellidos de los fallecidos por orden de nacimiento, empezando por los miles de bebés asesinados por las bombas israelíes. Tras haber pasado la noche en vela, este martes al mediodía el listado había alcanzado los muertos a la edad de 15 años. La previsión de los participantes es seguir leyendo hasta la tarde del miércoles. Las hojas de papel con los nombres de los muertos llenan las ramas de los olivos de la plaza de la Constitución de Sant Francesc de Formentera, donde también ondea una bandera palestina.

Gritar nombres al viento para que no se olviden los muertos en Gaza | P.M.V.