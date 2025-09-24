Formentera mejorará su presencia en el IdeIB, el visor de mapas cartográficos del Govern Balear

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, el conseller insular de Territorio y Urbanismo, Javi Serra, y la gerente del Instituto cartográfico y geográfico de las Illes Balears, Ángels de Haro, han firmado esta mañana en la sede del Consell de Formentera en Sant Francesc un convenio de colaboración que garantice el trasvase de la información actualizada necesaria para ampliar el servicio ofrecido por IdeIB (Infraestructuras de datos espaciales de las Illes Balears), un servicio web que recoge información geográfica general y temática de todas las islas del archipiélago.

Se trata de un proyecto que se puso en marcha en 2010 y desde entonces ha recabado, a través de la firma de convenios con el resto de consells insulares, todo tipo de información referente al territorio en cuestión, ya sea de carácter urbanístico, catastral, vías verdes o cotos de caza, entre otras capas a las que da acceso la página web de la herramienta tecnológica, "clave para la modernización y mejora de los servicios públicos, la transparencia y la planificación", según explica el Consell de Formentera en un comunicado.

La mejorada presencia de Formentera en este visor "supone un paso adelante en la gestión del territorio" y permitirá integrar la cartografía y la información geográfica de la isla en "una red interoperable de datos espaciales de Balears".

Con el acuerdo firmado hoy, "Formentera aumenta sus posibilidades de mejorar la información en materia urbanística, territorial, viaria, turística y medioambiental" en un visor web abierto y accesible que facilitará la consulta tanto de los particulares como de las administraciones públicas y los profesionales.

Como ejemplos de la utilidad de esta herramienta digital, se podrá visualizar información clave como el Plan Territorial Insular, los planes de movilidad o residuos, el catastro, las rutas verdes, los puntos de interés turístico o las zonas de caza y de protección forestal.

Asimismo, permite a diversas administraciones y departamentos agilizar trámites administrativos para los cuales son necesarios los datos geográficos referentes a licencias urbanísticas, informes medioambientales o trámites catastrales. También mejora la planificación territorial y de los servicios públicos en materia de emergencias y protección civil, urbanismo, logística o transporte público, entre otros.

Tras la firma del documento, José Luis Mateo ha afirmado que se trata de "un avance tecnológico que supondrá una apuesta estratégica hacia la modernización, transparencia y eficiencia de la gestión del territorio, favoreciendo una mejora de los servicios públicos y de la planificación a medio y largo término". Mateo ha considerado igualmente que con esta herramienta "se fomenta una gestión más coordinada, sostenible y centrada en la ciudadanía entre las diferentes administraciones".

Por su parte Óscar Portas ha destacado que "este convenio permite avanzar hacia una administración más transparente, eficiente y moderna, poniendo a disposición de cualquier persona información de gran valor estratégico para el desarrollo de políticas públicas y para la toma de decisiones".

El Instituto cartográfico y geográfico de las Illes Balears asumirá los trabajos técnicos de configuración y mantenimiento del sistema, además de proporcionar formación a los técnicos del Consell de Formentera para maximizar el uso de esta plataforma. Por su parte, el Consell Insular aportará los datos cartográficos y geográficos actualizados, asegurando que sean accesibles e interoperables.

El convenio firmado hoy tiene una vigencia de cuatro años, nace sin un coste añadido por ninguna de las partes, ya que cada una asumirá sus responsabilidades con recursos propios. Se ha creado una comisión de seguimiento que garantice el correcto despliegue y actualización constante del sistema.