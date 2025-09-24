Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo visitará este jueves Formentera para abordar la crisis migratoria con Prohens

El líder del Partido Popular se reunirá en la isla junto a la presidenta del Govern con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil

Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados.

Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Redacción Ibiza

ibiza

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará este jueves Formentera para mantener un encuentro con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil centrado en la crisis migratoria que afecta a las islas.

La reunión tendrá lugar en la plaza situada delante de la Casa del Poble de la Mola y estará seguida por una intervención ante los medios de comunicación a partir de las 13.00 horas, en la que Feijóo comparecerá acompañado de la presidenta Marga Prohens, según ha informado esta tarde el PP balear en una nota de prensa.

