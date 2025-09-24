Feijóo visitará este jueves Formentera para abordar la crisis migratoria con Prohens
El líder del Partido Popular se reunirá en la isla junto a la presidenta del Govern con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil
ibiza
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará este jueves Formentera para mantener un encuentro con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil centrado en la crisis migratoria que afecta a las islas.
La reunión tendrá lugar en la plaza situada delante de la Casa del Poble de la Mola y estará seguida por una intervención ante los medios de comunicación a partir de las 13.00 horas, en la que Feijóo comparecerá acompañado de la presidenta Marga Prohens, según ha informado esta tarde el PP balear en una nota de prensa.
