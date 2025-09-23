Formentera expone imágenes que despiertan conciencias mostrando la fragilidad del mar

Sant Francesc de Formentera acoge desde el pasado 19 de septiembre la exposición itinerante La voz del mar, organizada por MARE con el apoyo del Consell Insular y otras entidades. La muestra recoge una selección de todas las imágenes ganadoras de la V Edición del Certamen audiovisual para la conservación del mar balear y se puede visitar, junto a la iglesia de la localidad, hasta el 6 de octubre, cuando se instalará en la Savina hasta el 15 de octubre. De allí, las 32 fotografías viajarán hasta Sant Josep, en Ibiza.

La exposición ofrece una experiencia inmersiva e interactiva, ya que cada imagen incorpora un código QR que conecta con el autor a través de Instagram. MARE es una iniciativa colectiva que utiliza la fotografía como herramienta para despertar conciencias y emocionar mostrando la belleza y fragilidad del mar.