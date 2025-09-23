Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formentera expone imágenes que despiertan conciencias mostrando la fragilidad del mar

Las 32 fotografías de la muestra La voz del mar pueden visitarse en Sant Francesc de Formentera hasta el 6 de octubre y en la Savina hasta el 15 de octubre

Las fotografías pueden visitarse junto a la iglesia de Sant Francesc | P.M.V.

P.M.V.

Formentera

Sant Francesc de Formentera acoge desde el pasado 19 de septiembre la exposición itinerante La voz del mar, organizada por MARE con el apoyo del Consell Insular y otras entidades. La muestra recoge una selección de todas las imágenes ganadoras de la V Edición del Certamen audiovisual para la conservación del mar balear y se puede visitar, junto a la iglesia de la localidad, hasta el 6 de octubre, cuando se instalará en la Savina hasta el 15 de octubre. De allí, las 32 fotografías viajarán hasta Sant Josep, en Ibiza.

Imágenes que despiertan conciencias mostrando la fragilidad del mar | CIF

La exposición ofrece una experiencia inmersiva e interactiva, ya que cada imagen incorpora un código QR que conecta con el autor a través de Instagram. MARE es una iniciativa colectiva que utiliza la fotografía como herramienta para despertar conciencias y emocionar mostrando la belleza y fragilidad del mar.

