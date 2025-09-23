Declarados dos incendios en Formentera

Sobre las 12 del mediodía de hoy martes se han declarado dos incendios en dos puntos diferentes de Formentera: el primero, de pequeña intensidad y que ha sido rápidamente controlado y extinguido tras afectar a poco menos de 10 metros cuadrados de arbolado, situado en es Cami de ses Vinyes, entre la localidad de Sant Ferran y es Pujols y el segundo, de mayor importancia, en es Mal Pas, concretamente entre Paraíso de los Pinos y Can Parra, en la costa de Migjorn.

Este segundo siniestro, que según testigos presenciales podría haber sido provocado al presentar dos focos, ha precisado la actuación de una dotación de los bomberos de Formentera integrada por un caporal, dos bomberos, dos autobombas y un vehículo de intervención rápida, además de tres voluntarios de Protección Civil que se han desplazado a la zona en dos vehículos ligeros. También han actuado dos patrullas de la Policía Local, dos patrullas de la Guardia Civil, un vehículo ligero con tres agentes del Ibanat, así como un helicóptero con la brigada del Ibanat de Evissa y una avioneta anfibia también del Ibanat.

A las 13.05 horas se ha declarado el incendio como estable, aunque los efectivos siguen trabajando en estos momentos en su completa extinción.