La playa de Illetes de Formentera es la tercera con las aguas más azules de España, según un estudio

La playa de Illetes, en Formentera, ha sido reconocida como el tercer lugar con las aguas más azules de España, según han concluido desde la empresa de alquiler de coches Sixt, cuyos expertos han analizado y clasificado cromáticamente 100 de las aguas más bellas de Europa.

Platges de Comte, en Ibiza, ocupa la décima posición. En un comunicado, desde la empresa han asegurado que las búsquedas de 'aguas cristalinas' han aumentado un 44 por ciento.

En el caso de Illetes, han recordado que la playa está ubicada dentro del Parque Natural de Ses Salines.

La primera posición este año la ocupa el Golfo de Vizcaya, en el norte de España. La Bahía de Vigo o la de Cádiz completan también el listado.

Para realizar esta selección, los expertos han usado fotografías en alta resolución de 100 de las más bellas masas de agua de Europa para ilustrar los diversos colores del agua que se pueden encontrar en todo el continente. Mediante la selección de colores, han determinado una serie de valores para comprender la profundidad del azul en cada lugar.