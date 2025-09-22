Un chiringuito de Formentera, protagonista esta noche en 'Masterchef Celebrity'

La isla de Formentera será protagonista en la próxima emisión de 'MasterChef Celebrity 10'. El popular concurso culinario de La 1 y RTVE Play ha elegido el chiringuito Cala Dúo para acoger una de sus pruebas de exteriores, en la que los aspirantes cocinarán un menú inspirado en la gastronomía local y elaborado íntegramente con productos de kilómetro 0. El programa se emite este lunes 22 de septiembre a las 22:50 horas en La 1 y RTVE Play.

La terraza junto al mar de Cala Dúo se transformará esta noche en un plató televisivo para mostrar al mundo la esencia de la isla a través de recetas tradicionales reinterpretadas por los concursantes. Entre los platos seleccionados destacan el bullit de peix, el sofrit pagès y el flaó, recetas que forman parte de la memoria colectiva de generaciones de formenterenses.

MasterChef Celebrity vuelve a Formentera. / CECILIA BAYONAS

Gastronomía como identidad

Desde el chiringuito han destacado en una nota la relevancia de que un programa de proyección internacional ponga en valor no solo la cocina de la isla, sino también su vínculo con el territorio:“Para nosotros es un orgullo formar parte de un proyecto como este. Significa mostrar al mundo lo que representa el estilo de vida en Formentera: tradición, sostenibilidad y comunidad. Nuestra isla es mucho más que un destino de sol y playa: es cultura viva y una forma de entender la gastronomía en equilibrio con la naturaleza”.

La elección del restaurante no es casual: su propuesta combina la frescura del producto local con un entorno privilegiado frente al mar, donde cada comida se convierte en una experiencia que trasciende lo gastronómico, han señalado desde el establecimiento.