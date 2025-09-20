Los mejores de la gastronomía de Formentera 2025, según la Academia

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera acaba de dar a conocer sus premios de este 2025. La entidad reconoce en esta edición a cuatro referentes de la isla: el restaurante tradicional Can Rafalet, el Restaurant Can Martí por su cocina Km0, el prestigioso chef Carles Abellán y los productores de aceite de Ca na Platera y Sa Tanca des Clot.

Los premios, que se entregarán el próximo 26 de septiembre en es Molí de Sal, pretenden destacar no solo la excelencia culinaria, sino también la capacidad de la gastronomía de Formentera para mantener vivas sus raíces, impulsar la innovación y apostar por la sostenibilidad. Se trata de un reconocimiento que cada año refuerza el papel del producto local y de los profesionales de la isla como auténticos embajadores de su cultura.

El Premio al restaurante tradicional recae en Can Rafalet (Es Caló), "un establecimiento familiar con décadas de historia que se ha convertido en parada obligada tanto para los residentes como para quienes visitan Formentera. Su cocina mediterránea y de raíces locales lo han consolidado como uno de los templos gastronómicos más emblemáticos de la isla", indica la entidad.

El Premio a la cocina Km0 será para el Restaurant Can Martí (Migjorn), un proyecto que une hostelería y agricultura: "Bajo la nueva gestión de sus propietarios, uno de los principales productores agrícolas de Formentera, el restaurante ha convertido la proximidad y el respeto al producto en la esencia de su propuesta culinaria, con elaboraciones que ponen en valor lo que la tierra ofrece".

En la categoría de Mejor chef, la Academia distingue a Carles Abellan (Casa Natalia, Sant Ferran). "Reconocido internacionalmente y con estrella Michelin en sus anteriores restaurantes de Barcelona, Abellán ha decidido trasladar su talento y su experiencia a Formentera. En Casa Natalia despliega una cocina comprometida con la calidad y el detalle, a la vez que cercana, en la que combina la técnica con el cariño de quien vive la gastronomía con pasión", detallan.

El premio al Proyecto Sostenible, otorgado en colaboración con el Consell de Formentera, será para los productores de aceite de Ca na Platera y Sa Tanca des Clot: "Con su trabajo, han sabido mantener y recuperar un cultivo que forma parte del paisaje y la tradición de la isla, contribuyendo además a reforzar la economía local y a poner en valor un producto de enorme calidad que conecta directamente con el territorio".

Con estos reconocimientos, la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera subraya la importancia de la gastronomía como motor cultural, social y económico de Formentera. Al mismo tiempo, lanza un mensaje claro: la isla no solo es un destino turístico, sino también un lugar donde tradición, innovación y sostenibilidad se dan la mano en la mesa.