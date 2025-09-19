Llega una patera a Formentera con 16 personas

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado este jueves a las 21.20 horas a 16 personas que viajaban en una patera a 12 millas al sur de Formentera.

Los migrantes son de origen magrebí, según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas. En lo que va de año han arribado a las Pitiusas 125 embarcaciones con 2.065 migrantes. Más de un centenar de esas pateras ha llegado a Formentera con 1.800 migrantes a bordo.

Emergencia migratoria

Este martes el Consejo de Ministros aprobó la declaración de emergencia migratoria en Baleares, en respuesta al incremento de personas migrantes llegadas a estas costas a lo largo de 2025 y la necesidad de reforzar la atención humanitaria hacia estas personas. Esta declaración incorpora una inversión de 6,75 millones de euros, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre las actuaciones que incluye, se encuentran la habilitación de los espacios necesarios para garantizar el alojamiento y atención adecuados, servicios de traducción e interpretación, asistencia médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia o atención a las necesidades básicas de alimentación, salubridad y seguridad.

Carpas

Ibiza y Formentera cuentan con carpas para labores de acogida a migrantes en sus respectivos puertos, unas instalaciones que servirán para contar con espacios más cómodos y equipados durante la realización de estos trabajos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.