El PSOE de Formentera renueva su ejecutiva y mantiene a Rafa Ramírez al frente de la formación
La secretaria de Política Autonómica, Catalina Cladera, participa en la reunión
E.P.
El PSOE de Formentera ha renovado su ejecutiva con Rafa Ramírez al frente de la formación. La nueva Ejecutiva contará con Raquel Guasch como vicesecretaria general y con Antonio Sanz como secretario de Organización y Acción Electoral.
Desde el PSOE explican que Ramírez liderará la agrupación de cara a las elecciones de 2027. El secretario general agradeció este miércoles el trabajo y el compromiso de los integrantes de la ejecutiva saliente y animó a los nuevos integrantes a seguir con su labor, defendiendo los valores socialistas.
Ramírez aseguró que los socialistas en Formentera abren "esta nueva etapa rodeados de un equipo diverso y plural, con muchas ganas de seguir mejorando la vida de los vecinos". En este sentido, señaló también que el partido ha formado parte de la solución a la crisis institucional sufrida en Formentera.
La secretaria de Política Autonómica, Catalina Cladera, fue una de las socialistas que participaron en la reunión, además del secretario de Organización y Acción Electoral, Cosme Bonet, quien resaltó la "capacidad" del PSOE "como único proyecto capaz de garantizar la estabilidad y defensa de los intereses de Formentera".
"La amenaza global de la extrema derecha"
Bonet afirmó que, "ante la amenaza global de la extrema derecha", deben ser firmes y criticó "la falta de compromiso de la derecha española con los valores fundamentales como la solidaridad y los derechos humanos", en relación a Gaza.
Sobre la inestabilidad que, según aseguran, sufre el Govern, Bonet afirmó que el Ejecutivo "está sometido a los dictados de la extrema derecha, que impone nuevas exigencias que rompen los consensos básicos de nuestra Comunidad".
