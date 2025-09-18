Qué Celeste Festival: Mucho más que circo en Formentera

En el año 2015 se juntaron unos cuantos amigos, músicos en su mayoría, con la intención de crear un festival artístico en Formentera que combinara música, teatro y arte circense. Tras la creación de la Asociación Qué Celeste, más personas se sumaron a esta causa cultural, aportando una nueva faceta orientada a la educación medioambiental y la salvaguarda del entorno natural de la isla. De la combinación de estos dos mundos, el artístico y el medioambiental, surgió el Qué Celeste Festival, que se celebra a finales de la temporada estival en el Espai Cultural de Sant Ferran.

Una de las actividades más importantes que lleva a cabo la asociación cada año es la limpieza de la costa de Formentera. En la jornada desarrollada el pasado domingo 13 en la zona de s’Estufador, los voluntarios recogieron 400 kilos de basura procedente, en su mayoría, de la arribada de pateras desde Argelia.

Decorar con residuos

Además de los evidentes beneficios que aporta la retirada de esos residuos, la asociación los reutiliza para elaborar la decoración de sus festivales, consiguiendo espectaculares escenografías que funcionan al mismo tiempo como denuncias visuales de la degradación del medioambiente. Sin olvidar el componente social: si el año pasado la presencia de una gran instalación rememorando a las pateras hacía presente el drama de la migración, este año tienen previsto alzar su voz contra el genocidio en la franja de Gaza.

Manuel Domingo Picu, presidente de la asociación, explica que desde su origen, el pueblo de Formentera y cada vez más las instituciones y empresas, han acogido al festival con los brazos abiertos: «Es ya un clásico de la programación cultural en la isla, no solo viene todo el mundo a ver los espectáculos y a participar en los talleres y charlas, sino que en algunos colegios y campus de verano hacen decoración reciclada para el festival», señala. Además, siempre se reserva tiempo en el programa para el talento local, «que quizás no tiene la oportunidad de subirse a un escenario el resto del año», añade.

A pesar del parón que sufrió durante los dos años de la pandemia del covid, Picu considera que Qué Celeste está más viva que nunca, con la ayuda de numerosos voluntarios que participan en las limpiezas de playas y en la organización y montaje del festival.

Para este año, la programación responde plenamente al espíritu de la entidad: una parte de concienciación medioambiental con talleres y charlas, y otra parte de espectáculo con música y circo. Sin olvidar los puestos de artesanía, comida y ropa.

El viernes 19 y el sábado 20 la oferta es muy similar: de 17.30 a 19.30 horas los más pequeños podrán participar en los talleres de reciclado propuestos por Planeta Tapón y Cacivaci Orquesta, que enseñará a hacer instrumentos musicales con materiales desechados. Como novedad, Lila Jocs Reciclats instalará un carrusel y otros originales artilugios para el disfrute de los niños.

En el mismo horario se ofrecerán charlas con diferentes temáticas, como la dedicada a las mariposas, con Irene Abad; la migración de las aves, con Jordi Serapio y Óliver Martínez; la recuperación y conservación de comunidades bentónicas, con Stefano Ambrosso; y el ciclo del agua en Formentera, impartida por Joan Carles Palerm.

A partir de las 19.30 horas tomarán el escenario diferentes propuestas de circo, como Que Pacha-mama, Ebazka y Dos Perillas el viernes; y Jocs Reciclats y Compañía Jacinto Sifón Fontana el sábado. Sobre las 21 horas comenzarán los conciertos. El viernes caldeará el ambiente la nueva orquesta juvenil de Formentera Ritmo de isla, a la que seguirá Amanda Eznab, Sur y Macaco. El sábado comenzará la artista local La Tamara y las brasileñas Quintaldelas tomarán el relevo, para acabar la noche con La Ganga Calé y DJ Martirio.