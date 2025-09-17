Formentera ordena la demolición de cuatro construcciones ilegales, algunas usadas como infraviviendas

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Urbanismo, ha ordenado la demolición de cuatro construcciones ilegales que se destinaban a infraviviendas y ha iniciado un expediente sancionador con una propuesta de multa que asciende a 291.681,86 euros por la construcción de varios volúmenes destinados a uso residencial sin la preceptiva autorización administrativa.

Según consta en el informe técnico emitido por los servicios de Urbanismo, las obras constituyen una infracción urbanística tipificada como grave en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

La tramitación se inició a raíz de una denuncia particular y de las posteriores inspecciones efectuadas a principios de 2025 en una parcela ubicada en la zona de la vénda des Cap.

Edificaciones

Así, se hace constar que, de las diferentes construcciones, deberá ejecutarse el restablecimiento de la legalidad urbanística mediante la demolición de una edificación levantada sobre unos antiguos corrales y de 56,8 metros, que había sido reconvertida en vivienda. En el mismo sentido se encuentra una segunda edificación de 36 metros cuadrados, que también deberá ser demolida, y una tercera construcción de 67,8 metros cuadrados. Esta última edificación fue construida inicialmente como una cisterna de riego y ha sido convertida en una vivienda de dos plantas.

Finalmente, también se ha ordenado la demolición de otra edificación que inicialmente era un porche y se ha decretado el cese de uso residencial de una quinta construcción, de 33 metros cuadrados, por motivos de seguridad y salubridad.

De forma paralela a la orden de demolición, se ha iniciado el expediente sancionador con una sanción económica sin perjuicio de las reducciones que prevé la normativa vigente en caso de reconocimiento voluntario de la infracción.

Formentera no permitirá la existencia de infraviviendas

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha subrayado que “la defensa del territorio y el cumplimiento de la normativa urbanística son una prioridad. No se trata únicamente de sancionar, sino de garantizar que el territorio se preserve frente a actuaciones que vulneran la legalidad y comprometen el interés general”.

Asimismo, el presidente ha indicado que desde la administración insular no se permitirá la existencia de infraviviendas por muchas dificultades que haya en este ámbito. En este sentido, Portas ha criticado que, ante una necesidad real de residencias, haya quien aproveche las circunstancias para hacer negocio.

Ante la problemática residencial que se registra en Formentera, el presidente ha recordado que se está trabajando en la cesión de diferentes terrenos a favor del Govern balear para la construcción de vivienda pública con el fin de "poder ofrecer una alternativa a todos los que quieran hacer de la isla su hogar", ha señalado Portas.