Localizan a nueve migrantes llegados en patera a Formentera
La Guardia Civil los ha interceptado en la carretera principal de la isla
La Guardia Civil de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) han localizado a nueve personas de origen magrebí llegadas en patera este lunes a Formentera.
La actuación se ha llevado a cabo a las 02.45 horas en carretera que atraviesa la isla, la PM-820 de la isla, según han informado desde la Delegación de Gobierno en Baleares.
Se trata de la séptima patera llegada a la Pitiusa menor desde el viernes. En lo que va de año, las Pitusas han recibido 124 pateras con 2.049 migrantes. Un total de 18 de ellas llegaron a Ibiza con 265 personas a bordo. El resto, 106 embarcaciones, han llegado a Formentera con 1.784 migrantes.
