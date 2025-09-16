Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan a nueve migrantes llegados en patera a Formentera

La Guardia Civil los ha interceptado en la carretera principal de la isla

Una patera llegada a las Pitiusas en una imagen de archivo

Una patera llegada a las Pitiusas en una imagen de archivo / DI

Redacción Digital

La Guardia Civil de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) han localizado a nueve personas de origen magrebí llegadas en patera este lunes a Formentera.

La actuación se ha llevado a cabo a las 02.45 horas en carretera que atraviesa la isla, la PM-820 de la isla, según han informado desde la Delegación de Gobierno en Baleares.

Noticias relacionadas y más

Se trata de la séptima patera llegada a la Pitiusa menor desde el viernes. En lo que va de año, las Pitusas han recibido 124 pateras con 2.049 migrantes. Un total de 18 de ellas llegaron a Ibiza con 265 personas a bordo. El resto, 106 embarcaciones, han llegado a Formentera con 1.784 migrantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents