Formentera.eco recibe 56.000 solicitudes de entrada, un 14% menos que en 2024

El programa de movilidad sostenible Formentera.eco ha recibido hasta el momento un total de 56.000 solicitudes de entrada a la isla en vehículo, 9.102 menos que en 2024, lo que supone un descenso del 14% respecto a las 65.102 peticiones registradas la temporada pasada. Del total de peticiones recibidas este año, se han aceptado 49.700 y se han denegado 6.250, mientras que en el mismo periodo de 2024 se aprobaron 33.005 y se denegaron 3.320, según cifras ofrecidas este martes por la consellera de Movilidad, Verónica Castelló, comparadas con los datos facilitados por el Consell Insular el pasado año .

En relación con la categoría destinada a los turismos de visitantes, se han tramitado un total de 29.080 solicitudes, con un balance de 24.500 aceptadas y 4.560 rechazadas. Dentro de esta cuota destaca el grupo específico de no residentes que trabajan en Formentera, que han presentado 1.100 peticiones, de las cuales 890 han sido aprobadas y el resto, denegadas.

Paralelamente, según un comunicado de prensa del Consell insular, se han gestionado 25.800 autorizaciones de temporada bonificadas, de las cuales unas 1.400 no han podido ser validadas por no cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la bonificación.

Ocupación

Respecto a la ocupación, Castelló, explicó que durante este verano la cuota de 1.732 turismos de visitantes establecida por el programa Formentera.eco se ha alcanzado durante un total de 74 días: 12 días en junio, 25 en julio, los 31 días de agosto y, por ahora, seis días del mes de septiembre. El año pasado, cuando se aceptaban 1.805 coches de visitantes, se alcanzó el 100% de la ocupación un total de 39 días, prácticamente la mitad de jornadas.

Durante su comparecencia ante la prensa, la consellera de Movilidad incidió en que este año «se han revisado el 100% de las solicitudes», asegurando que hasta ahora no se hacía así, un hecho que causaba un elevado número de recursos a las propuestas de sanción emitidas por el Consell. «Ahora, estamos seguros de que cada propuesta de sanción está bien fundamentada -explicó Castelló-, porque con el nuevo sistema implantado se revisan correctamente todas y cada una de las peticiones».

Aunque este año no se han publicado periódicamente las propuestas de sanción en la página web de Formentera.eco, como sí se hacía anteriormente, Castelló avanzó que durante el mes de junio se detectaron un total de 1.600 vehículos circulando por la isla sin la autorización necesaria. En 2024 se elevaron 1.078 propuestas de sanción durante el mismo periodo de tiempo, lo que sugiere que el cómputo total cuando finalice el verano superará con creces las 3.756 registradas durante los cuatro meses de funcionamiento del programa en 2024.

Castelló aseguró este martes que ahora, «el departamento de Movilidad iniciará el correspondiente procedimiento sancionador para reforzar el compromiso con el cumplimiento estricto de la regulación». La consellera del área quiso también dejar claro que «ni la ley ni los acuerdos del pleno del Consell recogen que se deban publicar las propuestas de sanción y aún menos con una periodicidad», e insistió en que, aunque la página web del programa cuenta con un apartado habilitado para que se hagan públicas estas posibles sanciones, «no tienen por qué hacerse, igual que no se publican las sanciones de tráfico o de zona azul». Además, teniendo en cuenta que estas propuestas de multas pueden ser recurridas, «su tramitación administrativa puede durar hasta tres años», añadió.

Sanciones cobradas

Aunque no ha sido posible obtener información al respecto sobre 2024, sí se conocen los datos de 2023, cuando del total de 3.100 propuestas de sanción se inició el procedimiento sancionador para 2.530 de ellas, de las cuales solo se habían cobrado 619 multas en noviembre del pasado año y estaban pendientes de resolver las alegaciones o recursos presentados en otros 584 procedimientos.

Cuestionada sobre la desaparición de las restricciones de movilidad entre islas para los residentes en las Pitiusas prevista para la próxima temporada, Verónica Castelló aseguró que los dos consells pitiusos siguen trabajando en esa dirección.