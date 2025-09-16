Desciende el número de vehículos que acceden a las playas de ses Illetes, en Formentera

Las cifras registradas en los controles de acceso a las diferentes zonas de ses Illetes, en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, constatan que el mes de mayo de la presente temporada arrancó con un incremento notable respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 7.919 coches (1.589 más que en mayo de 2024); 6.325 motos (884 más); y 31 vehículos híbridos (9 más). Estos datos suponen «un inicio de temporada más intenso que el año pasado», según afirma el Consell de Formentera en un comunicado.

A partir del mes de junio, la tendencia se revirtió y se constató una desaceleración del tránsito, con 2.600 coches y 1.796 motos menos que en el mismo mes de 2024 y 52 vehículos híbridos menos.

Llegado el mes de julio, se mantuvo la dinámica, con una caída de 3.225 coches y 3.685 motos, aunque en este caso los híbridos experimentaron un ligero aumento, con 11 vehículos más.

Menos vehículos en agosto

Durante el mes de agosto, continuó la tendencia, con 2.609 coches y 1.305 motos menos contabilizados en los diferentes controles de acceso de ses Illetes, mientras que los híbridos registraron un descenso de cinco vehículos.

Desde el área de Movilidad consideran que, «en conjunto, los datos evidencian un inicio de temporada con mayor dinamismo pero con una reducción sostenida en el uso de vehículos privados durante los meses centrales del verano».

Esta evolución «abre la puerta a reflexionar sobre los factores que han condicionado la movilidad en la zona, desde posibles cambios en los hábitos de los visitantes hasta el impacto de las medidas de gestión vinculadas al turismo».

Respecto a los vehículos híbridos, los técnicos de Movilidad consideran que «se consolidan como un segmento todavía residual pero con estabilidad y potencial de crecimiento en el futuro».