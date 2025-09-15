Las ‘escoletes’ de Formentera abren sus puertas

Un total de 97 niños de entre cero y tres años empezaron este lunes el curso en las dos escoletes de Formentera con una jornada de puertas abiertas en la que participaron también las familias. El primer día de clase contó con la visita del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y la consellera de Educación, Cristina Costa.

La pitiusa del sur cuenta con dos centros destinados a la atención de los menores antes de su ingreso en el sistema educativo, uno de ellos situado en Sant Ferran, junto al colegio del mismo nombre, y el otro, que lleva por nombre Sa Miranda, en la localidad de Sant Francesc.

En el centro de Sant Ferran están inscritos cinco niños en el primer curso, doce en el segundo y 18 en el tercero. Por su parte, en Sa Miranda hay siete niños en el primer curso, 29 en el segundo y 26 en el tercero.

20 profesionales

Las dos escoletes cuentan con un equipo de 20 profesionales, entre educadores, personal de soporte y dirección y personal de cocina y limpieza. Ofrecen atención en horario de 7.30 a 15.30 horas, que se distribuyen entre matinera, escolarización, comedor y descanso

Desde el Consell Insular informan de que durante la primera quincena de septiembre se han realizado trabajos de mantenimiento y mejora. Además, se han incorporado máquinas de osmosis en los dos centros para purificar el agua de la red.